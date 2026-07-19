Équipe de France - «Du balai on t’a assez vu !» : Le gros coup de gueule de Daniel Riolo contre Didier Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De nouveau revenu sur les raisons de son départ, Didier Deschamps a expliqué que c’était pour le bien de l’équipe de France et non le sien, alors que l’environnement autour de lui « était devenu irrespirable ». Une déclaration qui a fait bondir le journaliste Daniel Riolo sur les réseaux sociaux.

Au sortir de la défaite face à l’Angleterre (4-6) en petite finale de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps est de nouveau revenu sur les raisons de son départ de l’équipe de France. Au micro de M6, le sélectionneur des Bleus ces 14 dernières années a expliqué qu’il avait pris cette décision « pour le bien » de la sélection.

« Un environnement qui était devenu tellement irrespirable » « Je ne l’ai peut-être pas dit, je vais le dire en toute honnêteté, ce n’est pas pour moi que j’ai pris cette décision. Parce qu’il y avait un environnement qui était devenu tellement irrespirable par rapport à moi. L’équipe de France ne mérite pas ça. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain, j’ai réfléchi. Depuis que ça a été annoncé, c’était beaucoup mieux pour l’équipe de France », a déclaré Didier Deschamps. « J’aurais pu, je n’ai pas voulu. J’aurais pu, avant la Coupe du monde, pendant, prendre une décision. Non, parce que je respecte trop l’équipe de France. »