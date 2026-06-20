Didier Deschamps : Le coup de pression dans le vestiaire de l’équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après sa victoire inaugurale face au Sénégal (3-1), l’équipe de France va devoir enchaîner ce lundi soir face à l’Irak (23h). Si les Bleus sont clairement favoris sur le papier, le sélectionneur Didier Deschamps a tenu à prévenir l’intégralité de son vestiaire avant cette rencontre qui selon lui, ne sera pas du tout une promenade de santé.

L’équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du Monde 2026. Mardi soir, les Bleus se sont imposés face au Sénégal après une superbe seconde période. Désormais, pour les partenaires de Kylian Mbappé, l’objectif sera d’enchaîner avec une seconde victoire face à l’Irak ce lundi soir. Une rencontre abordable pour la France, même si Didier Deschamps n’a pas hésité à mettre la pression à son vestiaire.

« Ne les considérez pas dans vos têtes comme une petite équipe » « Ne les considérez pas dans vos têtes comme une petite équipe parce que ce n’est pas le cas. Vous connaissez la Bolivie ? Bonne équipe sud-américaine… Ils ont été gagner au Mexique, 2-1 (au tournoi de barrage). L’Espagne vous connaissez ? Oui, c’était un match de prépa, mais ils ont quand même fait match nul (1-1). Et le premier match (du Mondial) face à la Norvège qui est une bonne équipe, à la 75e minute, ils étaient menés 2-1. Après, ils en ont pris deux à la fin (score final 4-1 pour les Norvégiens) », a ainsi prévenu Didier Deschamps dans un discours relayé par la FFF ce samedi.