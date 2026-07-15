Coupe du Monde 2026 : Une «arnaque» de l’équipe de France dénoncée sur La Chaîne L’EQUIPE !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France a perdu face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Après l'élimination des Bleus, Dave Appadoo s'est lâché sur La Chaîne L'Equipe. Comme l'a reconnu le journaliste français, il a le sentiment de s'être fait arnaquer.

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Espagne ce mardi soir. Toutefois, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés face à ceux de Luis de la Fuente au AT&T Stadium de Dallas (2-0). Les Bleus disputeront donc la petite finale ce samedi soir, tandis que l'Espagne tentera de décrocher une deuxième étoile ce dimanche soir.

«C'est comme s'ils m'invalidaient le reste de la Coupe du Monde» Présent sur La Chaîne L'Equipe ce mardi soir, Dave Appadoo a réagi à l'élimination de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026. « J'ai le sentiment de m'être fait arnaquer en fait. Pas arnaqué sur le match, mais sur ce Mondial. Pendant tout le parcours, il y avait un peu ce petit truc que j'avais où on avait l'impression de ne pas avoir été challengé », a confié le journaliste français, avant de poursuivre son raisonnement.