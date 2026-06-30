Coupe du Monde 2026 : «Ça me met hors de moi», Zlatan Ibrahimovic craque après Maroc - Pays-Bas !

Amadou Diawara

Dans la nuit de lundi à mardi, les Pays-Bas ont affronté le Maroc en 16ème de finale de la Coupe du Monde. Alors que les Bataves se sont inclinés à l'issue de la séance des tirs au but, Zlatan Ibrahimovic s'est emporté, pointant du doigt le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman.

Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe du Monde, les Pays-Bas se sont frottés au Maroc. Habitués à évoluer en 4-2-3-1, les Bataves se sont présentés avec une défense à 5 contre les Lions de l'Atlas. Une stratégie qui n'a pas payé, puisque les hommes de Ronald Koeman se sont inclinés à l'issue de la séance des tirs au but. Pourtant, les Pays-Bas menaient 1-0 à la 90ème minute de jeu.

«Le match était catastrophique» Alors que le Maroc a égalisé à la 91ème minute de jeu (1-1), avant de s'imposer à l'issue de la séance des tirs au but, Zlatan Ibrahimovic a poussé un énorme coup de gueule, s'en prenant à Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas.