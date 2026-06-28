Coupe du monde 2026 - France/Suède : «Ça fait peur», Zlatan Ibrahimovic tremble déjà avant le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après sa victoire acquise sur la pelouse du Gillette Stadium à Boston vendredi permettant à cette équipe de France de terminer première du Groupe I de la Coupe du monde 2026, la sélection tricolore connaît désormais son adversaire pour le 1/16ème de finale : la Suède. Un rendez-vous programmé pour mardi prochain à 23h, heure française, qui inquiète déjà Zlatan Ibrahimovic.

Vendredi, au Gillette Stadium de Foxborough, l'équipe de France concluait sa phase de poules de la Coupe du monde 2026 avec une troisième victoire de rang. Contre une équipe de la Norvège remaniée avec leurs stars sur le banc des remplaçants, les hommes de Didier Deschamps, temporairement gérés par son fidèle adjoint Guy Stéphan dans le cadre des obsèques de la mère du sélectionneur en France, ont pris le meilleur sur les Norvégiens (4-1).

«Les joueurs brillent. Les Parisiens ont brillé aujourd’hui» Un triplé pour Ousmane Dembélé qui n'avait jusque-là inscrit qu'un seul but en trois participations à la Coupe du monde et un but de Désiré Doué, son premier dans un Mondial ont permis aux Bleus de prolonger leur bonne dynamique. Au point où Zlatan Ibrahimovic, ex-international suédois et actuel consultant pour Fox Sports dans le cadre de cette Coupe du monde 2026 craint déjà le 1/16ème de finale de mardi prochain (23h heure française) entre la Suède et l'équipe de France. « Tout peut arriver, c’est la phase à élimination directe et ils ne devraient pas faire preuve d’excès de confiance. Mais si vous regardez les trois matchs, ils ont l’effectif le plus profond. Les joueurs brillent. Les Parisiens ont brillé aujourd’hui ».

«C’est une équipe complète. Ça dépend d’eux, ça dépend de ce qu’ils veulent» Le discours de Zlatan Ibrahimovic a été repris par Onze Mondial. Une prise de parole par le biais de laquelle l'ancien joueur du PSG s'est attardé sur l'effectif bien fourni des Bleus à commencer par la position de gardien de but avec Mike Maignan auteur d'un arrêt sur penalty notamment. « Le gardien (Maignan) a fait des arrêts, il brille aussi. C’est une équipe complète. Ça dépend d’eux, ça dépend de ce qu’ils veulent. S’ils le veulent, ils peuvent gagner. Ils ont les meilleures chances de tout gagner. Aussi, vous aimez les voir jouer. Il n'y a pas qu’une star, mais plusieurs, qui combinent ensemble désormais ».