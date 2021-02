Foot - Tottenham

Tottenham : Les vérités de Ndombele sur sa relation avec Mourinho !

Publié le 28 février 2021 à 22h50 par La rédaction

Arrivé chez les Spurs à l’été 2019, Tanguy Ndombele a eu des difficultés à s’adapter à la Premier League. Les relations avec son entraîneur José Mourinho avait également même mal démarré. Mais aujourd’hui, tout semble être revenu dans l’ordre pour l’international tricolore.