Chelsea : Quand Tuchel compare Giroud à… Cavani !

Publié le 26 février 2021 à 17h55 par La rédaction

Ayant eu sous ses ordres Edinson Cavani, Thomas Tuchel témoigne des belles performances d’Olivier Giroud dernièrement à Chelsea. De quoi permettre au coach des Blues de s’adonner au jeu des comparaisons entre les deux buteurs.