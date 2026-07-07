Cyclisme - Tour de France : Un élément déterminant se joue maintenant pour l'avenir de Seixas...

Alexandre Higounet

Alors qu'il est aujourd'hui en plein Tour de France, toujours à la lutte avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, Paul Seixas reste l'objet d'enjeux importants en coulisses autour de son avenir, l'équipe Visma-Lease A Bike ayant par exemple accéléré les contacts, alors que le contrat du Français avec Décathlon CMA CGM prend fin au terme de l'année 2027. Et un élément déterminant sur l'avenir de Seixas pourrait se jouer actuellement...

S'il est aujourd'hui à 100% plongé dans sa découverte du Tour de France, où il reste pour l'instant toujours dans les clous pour le podium, à la bagarre avec Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et consorts après plusieurs étapes piégeuses, Paul Seixas n'en suscite pas moins toujours des mouvements en coulisses autour de son avenir.

La prolongation de Seixas est la priorité pour Décathlon CMA CGM Compte tenu de ses prestations extraordinaires pour un coureur seulement âgé de 19 ans et compte tenu aussi de sa situation contractuelle, le jeune prodige tricolore étant pour l'instant en fin de contrat avec Décathlon CMA CGM au terme de l'année 2027, Paul Seixas figure dans les radars des plus grandes équipes du World Tour, la plupart ayant déjà amorcé des mouvements pour faire connaître leur intérêt, à l'image de Visma-Lease A Bike, particulièrement active selon les informations de Wielerflits.