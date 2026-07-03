Cyclisme : Seixas ? Les coureurs en parlent comme Pogacar !

A quelques heures du Grand Départ du Tour de France, et alors qu'il s'apprête à vivre un nouveau très grand défi dans sa jeune carrière, Paul Seixas est déjà regardé par le peloton de la même manière que Tadej Pogacar. Le témoignage de Mauro Schmid, deuxième de la Flèche Wallonne derrière le prodige français, en dit long...
A quelques heures du Grand Départ du Tour de France, les interrogations restent totales sur ce que pourra jouer Paul Seixas pour son premier Grand Tour, alors qu'il n'est encore âgé que de 19 ans. Pourra-t-il se mêler jusqu'au bout à la bataille pour le maillot jaune ? Pourra-t-il réellement inquiéter Tadej Pogacar ? En l'état, personne ne connaît la réponse. En revanche, il est clair qu'au sein du peloton, les coureurs commencent à raisonner au sujet de Seixas comme ils le font avec Pogacar.
Seixas commence à être regardé par ses adversaires de la même manière que Pogacar lui-même
L'interview donnée par le coureur suisse Mauro Schmid à cyclinguptodate.com en donne un exemple parlant. Cette saison, Schmid a terminé deuxième de la Flèche Wallonne derrière Seixas. Et à l'occasion de cet entretien, le coureur a été interrogé sur cette course et sur ce qu'il en a retiré.
« Je suis fier d'avoir été battu par Seixas, c'est un peu comme une victoire, en quelque sorte »
Schmid a notamment répondu : « Je pense qu'au moment où Paul est parti... Je ne dis pas que j'aurais pu le suivre facilement, mais j'avais encore du punch pour finir. J'ai donc un peu regretté de ne pas avoir, au moins, tenté ma chance. D'accord, j'étais en quelque sorte la "quatrième roue du carrosse", mais quand il a attaqué, tous les autres sont restés assis et j'ai attendu vraiment longtemps avant de me lancer. Ça aurait sans doute été une tâche ardue, mais j'aurais au moins voulu essayer, quitte à exploser en plein vol - car j'aurais probablement fini deuxième de toute façon. Mais bon, pour moi, c'était un excellent résultat. Et quand on voit les performances de Seixas depuis le début de l'année, je pense pouvoir être assez fier d'avoir été battu par lui. C'est un peu comme une victoire, en quelque sorte ». Des propos que le coureur suisse aurait tout à fait pu tenir en évoquant Tadej Pogacar à la place de Paul Seixas...