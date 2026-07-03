Cyclisme : Seixas ? Les coureurs en parlent comme Pogacar !

Alexandre Higounet

A quelques heures du Grand Départ du Tour de France, et alors qu'il s'apprête à vivre un nouveau très grand défi dans sa jeune carrière, Paul Seixas est déjà regardé par le peloton de la même manière que Tadej Pogacar. Le témoignage de Mauro Schmid, deuxième de la Flèche Wallonne derrière le prodige français, en dit long...

A quelques heures du Grand Départ du Tour de France, les interrogations restent totales sur ce que pourra jouer Paul Seixas pour son premier Grand Tour, alors qu'il n'est encore âgé que de 19 ans. Pourra-t-il se mêler jusqu'au bout à la bataille pour le maillot jaune ? Pourra-t-il réellement inquiéter Tadej Pogacar ? En l'état, personne ne connaît la réponse. En revanche, il est clair qu'au sein du peloton, les coureurs commencent à raisonner au sujet de Seixas comme ils le font avec Pogacar.

Seixas commence à être regardé par ses adversaires de la même manière que Pogacar lui-même L'interview donnée par le coureur suisse Mauro Schmid à cyclinguptodate.com en donne un exemple parlant. Cette saison, Schmid a terminé deuxième de la Flèche Wallonne derrière Seixas. Et à l'occasion de cet entretien, le coureur a été interrogé sur cette course et sur ce qu'il en a retiré.