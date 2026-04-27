Cyclisme : L'avertissement de Pogacar au sujet de Seixas

Alexandre Higounet

Victorieux pour la quatrième fois sur Liège Bastogne Liège, Tadej Pogacar a dû beaucoup plus s'employer que d'habitude pour aller chercher la gagne du fait de la résistance de Paul Seixas, qui a tenu lors de son attaque stratosphérique de la cote de la Redoute. Au point que le Slovène a reconnu avoir été impressionné par le jeune coureur français. Au sujet duquel il a lancé un avertissement après la course.

En résistant de manière extraordinaire à l'offensive énorme de Tadej Pogacar lors de l'ascension de la cote de la Redoute, ce qu'aucun coureur n'était parvenu à faire depuis l'affirmation du champion Slovène au plus haut niveau, Paul Seixas a une nouvelle fois marqué les esprits à l'occasion de Liège Bastogne Liège, terminant deuxième à l'arrivée.

« J'ai été impressionné, et épaté, de voir à quel point il est bon » Une fois la ligne franchie, Tadej Pogacar reconnaissait d'ailleurs qu'il avait été bluffé par le jeune français, âgé d'à peine 19 ans, comme relayé par L'Equipe : « Ai-je été surpris du niveau Seixas ? Non, je n'ai pas été surpris. Mais j'ai été impressionné, et épaté, de voir à quel point il est bon. Chapeau à Paul. Il a fait une super course. Pour moi, c'était l'une des Redoute les plus dures que j'ai faites jusqu'à présent. Chapeau. Il a fait un super bon début de saison, de superbes résultats. C'est bien de le voir si fort. Je ne pense pas avoir déjà vu un coureur plus fort que lui ».