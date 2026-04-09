Cyclisme : Il fustige l'attitude des Van der Poel, Evenepoel et Van Aert face à Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que se profile un nouveau duel XXL sur Paris-Roubaix entre Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel, des voix se sont élevées ces derniers jours pour fustiger le manque de réflexion tactique des rivaux du Slovène sur le Tour des Flandres, ces dernier se laissant enfermer dans un pur rapport de force avec le lui, un jeu qu'ils étaient sûrs de perdre...

Alors que se profile dimanche un nouveau duel XXL entre Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar, cette fois avec un terrain plus favorable au champion hollandais, de nombreuses voix se sont élevées cette semaine pour fustiger le manque de discernement des rivaux de Pogacar lors du Tour des Flandres. En cause, l'attitude des principaux adversaires du Slovène, qui ont absolument cherché à le suivre lors de son offensive dans le Vieux-Quaremont à 60 kilomètres de l'arrivée, au lieu de le laisser partir pour unir leur force derrière, le maintenir à distance et l'épuiser. En clair, d'avoir joué le rapport de force direct, qui sera toujours à l'avantage du Slovène, plutôt que de chercher à l'esquiver.

« Vous devriez retourner en compétition amateur, car aucun de vous ne sait courir » L'ancien coureur américain Chris Horner, vainqueur de la Vuelta en 2013, est probablement celui qui s'est montré le plus virulent. Sur sa chaîne Youtube, Horner a sévèrement critiqué le manque de discernement des Van der Poel, Van Aert, Evenepoel et consorts lors de l'attaque de Pogacar, pointant le seul Mads Pedersen comme ayant véritablement compris ce qui se jouait : « Pedersen a lâché prise et a laissé le Slovène s'échapper. C'est la décision la plus judicieuse à prendre à 58 kilomètres de l'arrivée : laisser Pogacar filer en solitaire. Mais devinez quoi ? Wout Van Aert s'est accroché à la roue arrière de Pogacar. Grosse erreur ».