La belle «découverte» de Fabien Galthié avec le XV de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son dernier match de la saison, le XV de France s’est imposé tranquillement face au Japon (42-15) ce samedi matin. Après la rencontre, Fabien Galthié a dressé le bilan de ces cinq semaines dans l’hémisphère sud pour le début du Championnat des Nations.

Une semaine après le succès en Australie, le XV de France a parfaitement terminé cette première partie du Championnat des Nations dans l’hémisphère sud en battant le Japon ce samedi matin. Une victoire tranquille (15-42) qui permet aux Bleus de s’emparer de la première place du classement de l’hémisphère nord avec 12 points, devant l’Irlande (10), l’Écosse (6), l’Angleterre (5), le Pays de Galles (5) et l’Italie (0). Après la rencontre, Fabien Galthié a dressé le bilan de ces cinq semaines, tout en soulignant l’utilité de cette nouvelle compétition.

« C'est une belle compétition qu'on a découverte en même temps qu'on l'a jouée » « C'est une belle compétition qu'on a découverte en même temps qu'on l'a jouée. Je félicite le capitaine, Max (Lucu), et tous les joueurs qui ont participé à ces cinq semaines. On a pu se préparer, on a pu être compétitifs à chaque match. Et on termine avec une victoire bonifiée ici (à Tokyo). L'objectif, c'est toujours de performer en équipe de France. On connaissait le challenge qui était très difficile. On s'est positionnés en Australie, entre les deux fuseaux horaires (de la Nouvelle-Zélande et du Japon). On a choisi de partir à 33 et de compléter avec les finalistes. Tout s'est bien déroulé, sachant qu'on était sur des variables d'ajustement en fonction des éliminés, des non-blessés et des joueurs disponibles. Tout s'est bien déroulé. L'énergie et l'engagement des joueurs ont été magnifiques et ils sont récompensés », s’est réjoui le sélectionneur du XV de France, rapporté par L’Équipe.