Un club de Top 14 voulait «construire autour de lui», Antoine Dupont a refusé pour signer au Stade Toulousain !

Pierrick Levallet

Depuis 2017, Antoine Dupont fait le bonheur du Stade toulousain. Mais avant de rejoindre les Rouge-et-Noir et d’y devenir l’un des meilleurs au monde, le demi de mêlée évoluait à Castres. Le club de Top 14 avait d’ailleurs prévu tout un projet autour du capitaine du XV de France, qui a finalement préféré s’engager à Toulouse.

Antoine Dupont rayonne sous les couleurs du Stade toulousain depuis 2017. Mais avant de rejoindre les Rouge-et-Noir, le demi de mêlée s’est révélé au Castres olympique. Perçu comme un grand talent à ses débuts en 2014, le joueur a peu à peu fait ses preuves jusqu’à devenir l’un des meilleurs au monde après son transfert à Toulouse. Pourtant, le CO n’avait pas caché ses intentions de construire son projet autour du capitaine du XV de France.

Antoine Dupont «édifiant» avant même le Stade Toulousain : Ses coéquipiers à Castres étaient sous le choc https://t.co/E4bJiZc5Ug — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

«Il avait bien fait de partir à Toulouse» « A Castres, on voulait construire autour de lui dans les années futures. Forcément, il s'est posé beaucoup de questions parce qu'il sentait qu'il y avait un nouveau projet. D'ailleurs, on a été champions en 2018. Après, le destin lui a montré qu'il avait bien fait de partir à Toulouse. Il a complètement explosé et a remporté beaucoup de titres » a ainsi révélé Frédéric Charrier, qui officiait au Castres olympique en qualité d’adjoint de Christophe Urios de 2015 à 2019, dans des propos rapportés par Eurosport.