Top 14 : «Je ne suis pas comme lui», un joueur de l’UBB balance sur Louis Bielle-Biarrey !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est très certainement le nouveau phénomène du rugby français. L’ailier fait le bonheur de l’UBB et du XV de France, avec qui il a remporté le Tournoi des VI Nations deux fois de suite. Un joueur du club bordelais s’est d’ailleurs livré sur le prodige français.

Le rugby français tient peut-être son nouveau phénomène après Antoine Dupont. Du haut de ses 22 ans, Louis Bielle-Biarrey ne cesse d’impressionner son monde. L’ailier de l’UBB a notamment été sacré meilleur joueur des dernières éditions du Tournoi des VI Nations, qu’il a remporté avec la sélection française. L’international tricolore fait le bonheur du club bordelais, avec qui il devrait probablement prolonger. Un joueur des Unionistes s’est d’ailleurs livré sur son cas.

Rugby - UBB : Damien Penaud victime d'une commotion, les précisions sur son retour https://t.co/XNWNvNr4jW — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

«Je ne suis pas forcément dans la recherche d’essais» « Je ne sais pas. Je joue moins et je marque plus. Des fois ça se joue à pas grand-chose. Il y a des essais que j’ai marqué, je crois trois, où c’est des pick and go. Ca aurait pu être moi ou un autre qui marque. Je ne suis pas forcément dans la recherche d’essais, je ne suis pas comme Louis Bielle-Biarrey, mais ça fait toujours plaisir de marquer » a confié Marko Gazzotti, troisième ligne de l'UBB, dans 100% UBB.