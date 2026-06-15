Du jamais vu depuis 56 ans : Lewis Hamilton réalise enfin son rêve en F1 !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Lewis Hamilton a mis fin à une disette de deux ans en F1. Le pilote de Ferrari a remporté le Grand Prix de Barcelone et a ainsi réalisé du jamais vu depuis 1970 dans la discipline. Par la même occasion, le septuple champion du monde a réalisé son rêve avec sa première victoire au sein de la Scuderia.

Lewis Hamilton est enfin arrivé au bout du tunnel. Deux ans après sa dernière victoire (en Belgique en 2024), le septuple champion du monde s’est imposé au Grand Prix de Barcelone ce dimanche. Le Britannique est arrivé avec presque 20 secondes d’avance sur George Russell, et a ainsi raflé son premier succès chez Ferrari. Et par la même occasion, le pilote de la Scuderia a réalisé du jamais vu en F1 depuis... 1970 !

«Je rêvais de ce que pouvait être le fait de piloter une voiture rouge» Lewis Hamilton est en effet devenu, à 41 ans et 5 mois, le vainqueur le plus âgé d’un Grand Prix de F1 depuis Jack Brabham il y a 56 ans comme le rapporte L’Equipe. Le pilote de Ferrari est ainsi le plus vieux vainqueur de l’ère moderne, et s’inscrit même dans le top 10 de tous les temps. Le Britannique a d’ailleurs avoué avoir réalisé un rêve d’enfance avec ce succès sur le tracé catalan. « La victoire de Schumacher ici en 1996 ? J’étais juste un enfant à cette époque. Quand Michael Schumacher a gagné sa première victoire avec Ferrari ici en 96, je rêvais de ce que pouvait être le fait de piloter une voiture rouge, je pensais aux tifosis, à l’hymne national. C’est bellisimo de gagner avec Ferrari » a expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Auto Hebdo.