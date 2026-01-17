Zidane s’en va : La séparation qui ne passe pas

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait pris sa retraite au terme de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, et l'équipe de France a ensuite mis de longues années à se remettre de son départ. Grégory Coupet, l'ancien gardien des Bleus, avait d'ailleurs pointé du doigt cette séparation avec Zidane lors de l'Euro 2008.

Tout le monde se souvient de la fin tragique de l'histoire de Zinedine Zidane et son expulsion en finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie, dernière image de l'iconique meneur de jeu des Bleus sur un terrain de football. Et l'équipe de France a d'ailleurs mis longtemps avant de digérer cette séparation avec Zidane qui a cruellement manqué sur le plan sportif les années après son départ à la retraite, et notamment dès l'Euro 2008.

Coupet n'avait pas digéré le départ de Zidane L'équipe de France avait été sortie dès la phase de poules de cette compétition, et avant le troisième match contre l'Italie, Grégory Coupet avait évoqué le manque de Zinedine Zidane dans l'effectif : « Notre manque d’efficacité ? Il y a déjà une raison assez simple : on ne peut pas se passer aussi facilement du meilleur joueur du monde, Zidane. Quand on a un chef d’orchestre comme Zinédine Zidane, cela simplifie beaucoup les choses. Au dernier Mondial, il nous a fait des matches de folie, et c’est certainement ce qui nous a permis d’aller plus loin dans la compétition. (Contre l’Italie), la solidarité fera la différence », confiait à cette époque le gardien des Bleus.