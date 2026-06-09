«Une bonne pioche» : Le successeur d’Antoine Griezmann déniché au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’Atlético de Madrid et Antoine Griezmann, c’est fini. L’international français a décidé de quitter le club madrilène et de partir aux Etats-Unis. Ayant rejoint le club d’Orlando, Griezmann va laisser un énorme vide au sein de l’effectif de Diego Simeone. Le remplacer ne sera pas simple pour les Colchoneros, mais voilà que la solution pourrait venir du PSG.

C’est un chapitre qui se tourne à l’Atlético de Madrid ! Ayant écrit l’histoire des Colchoneros, Antoine Griezmann a fait ses valises pour entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. N’ayant jamais caché son envie de jouer en MLS, le Français va pouvoir le faire prochainement ayant décidé de s’engager avec Orlando. Griezmann a donc fait ses adieux à l’Atlético de Madrid et ça a été un déchirement pour tout le monde dans la capitale espagnole. La mission pour Diego Simeone et les Colchoneros sera désormais de le remplacer.

« Il est moins bon défensivement que Griezmann, mais… » Qui aura la lourde tâche de remplacer Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid ? C’est Kang-in Lee qui pourrait en être chargé. Actuellement au PSG, le Sud-Coréen pourrait faire ses valises cet été et rejoindre les Colchoneros. A ce propos, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Pia Clemens a confié : « Kang-in Lee est pratiquement parti ? Je pense que ça serait avantageux pour les deux. Kang-in Lee aurait plus de temps de jeu, pour l’Atlético, je pense que c’est un bon profil. Ce n’est pas Griezmann mais il a des vraies qualités quand même, qui sont peut-être un peu sous-estimées dans le monde du foot aujourd’hui. Ultra technique, super bon sur les coups de pied arrêtés, jeu sans ballon il est hyper actif. Il est moins bon défensivement que Griezmann, mais franchement ça peut être une bonne pioche pour l’Atlético ».