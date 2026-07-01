Un proche de Christophe Galtier confirme les discussions avec l'OM !

Axel Cornic

Après avoir annoncé le départ d’Habib Beye, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature de Bruno Genesio pour les deux prochaines années. Mais il n’était pas le seul candidat au poste d’entraineur puisque Christophe Galtier, actuel coach de NEOM SC, semblait bien être une option sérieuse pour les dirigeants phocéens.

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n’aura finalement tenu que quelques mois. Le technicien de 48 ans n’est plus l‘entraineur de l’OM et on connait déjà son successeur, puisque dans la foulée de son départ c’est Bruno Genesio qui a été annoncé.

L’OM convaincu par Bruno Genesio Dans le communiqué publié ce mardi, le président de l’OM a notamment expliqué son choix de se tourner vers l’ancien du LOSC. « Bruno Genesio est un entraîneur dont les qualités sont reconnues par l'ensemble du football français. Son expérience, son exigence et sa vision du jeu correspondent pleinement à ce que nous recherchions pour ouvrir cette nouvelle étape » a déclaré Stéphane Richard. « Au-delà de son parcours, nous avons été convaincus par son adhésion à notre projet, sa volonté de construire dans la durée et son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille. Nous sommes heureux de l'accueillir au sein du club ».