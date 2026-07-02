Un joueur fait ses adieux au PSG : Le message poignant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est officiel, le PSG a annoncé son premier transfert de l’été avec le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan pour environ 74M€ hors bonus. Après trois saisons à Paris, l’attaquant portugais a fait ses adieux au club de la capitale par le biais d’un magnifique message pour les Parisiens.

Par le biais d'un communiqué, l'AC Milan a officialisé la signature de Gonçalo Ramos. « L'AC Milan a annoncé aujourd'hui la signature de Gonçalo Matias Ramos en provenance du Paris Saint-Germain FC. L’attaquant portugais a signé un contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2031 », a révélé le club italien qui a déboursé environ 74M€, hors bonus, pour recruter l'attaquant portugais auteur de 45 buts en trois saisons au PSG. Par conséquent, Gonçalo Ramos a rendu un très bel hommage au club parisien.

Le magnifique message de Ramos « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure », écrit-il sur le réseau social, avant de poursuivre.