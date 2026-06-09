Un joueur de l’équipe de France à l’OM : «Un beau challenge» lui est proposé pour rejoindre Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir trouvé son directeur sportif en la personne de Grégory Lorenzi, l’OM peut désormais se concentrer sur son mercato estival. Compte tenu des finances actuelles à Marseille, se renforcer s’annonce compliqué. Le remplaçant de Medhi Benatia est donc face à un défi complexe et c’est ainsi que quelques pistes lui sont soufflées comme celle menant à un international français : Jean-Clair Todibo.

Cet été, on devrait assister à une grosse reconstruction de l’effectif de l’OM. Alors que plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, il faudra bien évidemment les remplacer. En défense centrale, Benjamin Pavard ne sera pas conservé tandis que l’heure du départ aurait enfin sonné pour Facundo Medina. Qui accompagnera donc Nayef Aguerd la saison prochaine à Marseille ? Afin de renforcer la défense centrale de l’OM, Benoit Trémoulinas a soufflé le nom de Jean-Clair Todibo, qui vient d’être relégué en deuxième division anglaise avec West Ham.

« Je pense que lui aussi a envie de se relancer, pourquoi pas l’OM » Passé par Toulouse et Nice, Jean-Clair Todibo retrouvera-t-il la Ligue 1 sous le maillot de l’OM ? Aux yeux de Benoit Trémoulinas, tout le monde pourrait être gagnant dans cette histoire. Pour Winamax, il a ainsi expliqué à propos d’une arrivée de Todibo à Marseille : « Il descend avec West Ham. En prêt, tu ne peux pas l’acheter. Je pense que lui aussi a envie de se relancer, pourquoi pas l’OM. Il serait en France, visibilité aussi pour revenir en équipe de France. Moi je trouve ça cohérent ».