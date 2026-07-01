Un international français sur le départ : «Le PSG est très intéressé»

Bien décidé à s'activer cet été, le PSG multiplie les pistes et regarde notamment du côté de la Serie A. Dans cette optique, le club de la capitale serait notamment intéressé par le transfert de Khephren Thuram qui pourrait quitter la Juventus contre un chèque de 40M€.
Le PSG continue de s'activer sur le mercato. Après avoir officialisé le départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan pour environ 70M€ hors bonus, le club parisien pourrait enchaîner avec les départs de Randal Kolo Muani et Kang-In Lee. Il sera ensuite temps de chercher à se renforcer. Le secteur offensif sera la priorité avec déjà plusieurs pistes avancées à l'image de celles menant à Yan Diomandé ou encore Maghnes Akliouche. Néanmoins, le PSG pourrait également se renforcer au milieu de terrain. La Gazzetta dello Sport a effectivement évoqué un intérêt pour Khephren Thruam.
Le PSG dans le coup pour Thuram ?
Malu Mpasinkatu, directeur sportif, confirme d'ailleurs cette piste assurant même que le PSG est très chaud sur ce dossier. « Le Paris Saint-Germain est très intéressé par Thuram, et quand les Parisiens veulent un joueur, ce n'est jamais une question de prix mais de motivation. La concrétisation de cet intérêt dépendra donc entièrement de la volonté de Khephren », confie-t-il au micro de Radio Bianconera lors de l'émission Cose di calcio.
« Le PSG est très intéressé par Thuram»
D'ailleurs, la Juventus semble bien se préparer à un départ de Khephren Thuram puisque Malu Mpasinkatu assure que son successeur est déjà tout trouvé. « Sans lui, la Juve perdra certainement beaucoup au milieu de terrain, ce qui explique aussi pourquoi le club miserait alors sur Kessié . Vendre l'ancien Niçois serait un sacrifice important, mais garantirait un retour sur investissement très conséquent », ajoute-t-il. Reste désormais à savoir si le PSG passera à l'action pour ce transfert qui serait estimé à 40M€.