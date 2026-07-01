Un international français sur le départ : «Le PSG est très intéressé»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à s'activer cet été, le PSG multiplie les pistes et regarde notamment du côté de la Serie A. Dans cette optique, le club de la capitale serait notamment intéressé par le transfert de Khephren Thuram qui pourrait quitter la Juventus contre un chèque de 40M€.

Le PSG continue de s'activer sur le mercato. Après avoir officialisé le départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan pour environ 70M€ hors bonus, le club parisien pourrait enchaîner avec les départs de Randal Kolo Muani et Kang-In Lee. Il sera ensuite temps de chercher à se renforcer. Le secteur offensif sera la priorité avec déjà plusieurs pistes avancées à l'image de celles menant à Yan Diomandé ou encore Maghnes Akliouche. Néanmoins, le PSG pourrait également se renforcer au milieu de terrain. La Gazzetta dello Sport a effectivement évoqué un intérêt pour Khephren Thruam.

Le PSG dans le coup pour Thuram ? Malu Mpasinkatu, directeur sportif, confirme d'ailleurs cette piste assurant même que le PSG est très chaud sur ce dossier. « Le Paris Saint-Germain est très intéressé par Thuram, et quand les Parisiens veulent un joueur, ce n'est jamais une question de prix mais de motivation. La concrétisation de cet intérêt dépendra donc entièrement de la volonté de Khephren », confie-t-il au micro de Radio Bianconera lors de l'émission Cose di calcio.