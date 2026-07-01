Transfert imminent au PSG : C’est déjà la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Le club de la capitale espère se renforcer, mais devrait également boucler quelques départs. Après Gonçalo Ramos, c’est Kang-In Lee qui devrait faire ses valises cet été. Un vent de folie serait d’ailleurs en train de s’emparer de la Corée du Sud à l’approche de son transfert à l’Atlético de Madrid.

Après Gonçalo Ramos, un autre joueur devrait quitter le PSG prochainement : Kang-In Lee. À 25 ans, le milieu offensif parisien estime qu’il est temps pour lui de se lancer un nouveau défi après trois saisons passées chez les Rouge-et-Bleu. Et sauf retournement de situation, l’international sud-coréen devrait retrouver un football qu’il connaît déjà bien : l’Espagne. Kang-In Lee s’apprêterait à rejoindre les rangs de l’Atlético de Madrid. Et un vent de folie soufflerait déjà en Corée du Sud à l’approche de l’arrivée du joueur du PSG chez les Colchoneros.

Un groupe de supporters de l'Atlético de Madrid déjà créé en Corée du Sud Comme le rapporte MARCA, le transfert imminent de Kang-In Lee aurait lancé la conquête de la Corée du Sud par l’Atlético de Madrid. Un club de supporters nommé Peña Atlética La Osa a été créé en juin dernier dans le pays. Il s’agirait du premier du genre au sein de la nation asiatique. L’objectif derrière cela serait de devenir un point de rencontre de tous les fans des Rojiblancos du pays. Son inauguration le 9 août prochain devrait d’ailleurs coïncider avec le match amical entre l’Atlético de Madrid et Manchester City à Séoul. La fièvre des Colchoneros semblerait déjà s’emparer de la Corée du Sud, alors que l’arrivée de Kang-In Lee n’a toujours pas été officialisée.