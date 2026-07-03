Transfert de Michael Olise : Le PSG a enfin sa réponse, le feuilleton est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG alors qu’il dispute actuellement la Coupe du Monde avec l’équipe de France, Michael Olise fait l’objet d’un véritable feuilleton. Mais la tendance semble très claire en ce qui concerne l’avenir du meneur de jeu tricolore : il restera au Bayern Munich la saison prochaine et ne signera donc pas au PSG.

Depuis maintenant plusieurs semaines, le nom de Michael Olise a alimenté les spéculations autour du mercato du PSG. Le meneur de jeu du Bayern Munich, qui cartonne actuellement en Coupe du Monde avec l’équipe de France, faisait partie des profils étudiés par les dirigeants parisiens afin de renforcer le secteur offensif. Une information par le journaliste Olivier Ménard dans L'Équipe du Soir : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », avait-t-il confié sur la piste Michael Olise au PSG.

Le Bayern Munich a tranché Malgré cet intérêt pour le nouveau phénomène de l’équipe de France, le PSG s'est rapidement heurté à un obstacle de taille : la position ferme du Bayern Munich. Les dirigeants bavarois n'ont jamais envisagé d'ouvrir la porte à un départ de Michael Olise, considéré comme un élément majeur du projet sportif. Une ligne de conduite qui est restée inchangée malgré les nombreuses rumeurs envoyant également le joueur du côté du Real Madrid. Le feuilleton est désormais terminé