Transfert de Michael Olise : Le PSG a enfin sa réponse, le feuilleton est terminé !

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG alors qu’il dispute actuellement la Coupe du Monde avec l’équipe de France, Michael Olise fait l’objet d’un véritable feuilleton. Mais la tendance semble très claire en ce qui concerne l’avenir du meneur de jeu tricolore : il restera au Bayern Munich la saison prochaine et ne signera donc pas au PSG.
Depuis maintenant plusieurs semaines, le nom de Michael Olise a alimenté les spéculations autour du mercato du PSG. Le meneur de jeu du Bayern Munich, qui cartonne actuellement en Coupe du Monde avec l’équipe de France, faisait partie des profils étudiés par les dirigeants parisiens afin de renforcer le secteur offensif. Une information par le journaliste Olivier Ménard dans L'Équipe du Soir : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », avait-t-il confié sur la piste Michael Olise au PSG.
Le Bayern Munich a tranché
Malgré cet intérêt pour le nouveau phénomène de l’équipe de France, le PSG s'est rapidement heurté à un obstacle de taille : la position ferme du Bayern Munich. Les dirigeants bavarois n'ont jamais envisagé d'ouvrir la porte à un départ de Michael Olise, considéré comme un élément majeur du projet sportif. Une ligne de conduite qui est restée inchangée malgré les nombreuses rumeurs envoyant également le joueur du côté du Real Madrid. Le feuilleton est désormais terminé
« Olise ne viendra pas au PSG »
Lors d'un chat organisé avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a clairmement annoncé que Michael Olise ne rejoindrait pas le PSG cet été : « Olise ne viendra pas au PSG qui vise d'autres joueurs (Diomandé notamment). Olise restera au Bayern malgré les rumeurs incessantes l'envoyant au Real Madrid. Il est intransférable, les dirigeants du Bayern le répètent et ils ne peuvent pas ouvrir la porte sous peine de perdre toute crédibilité », a-t-il assuré. Cette prise de position met un terme aux nombreuses spéculations autour de l'international français, dont le nom revenait régulièrement dans les discussions du mercato parisien. Du côté du PSG, les priorités semblent désormais évoluer vers d'autres profils afin de poursuivre le recrutement souhaité par Luis Enrique et la direction sportive. Le nom de Diomandé figure notamment parmi les pistes évoquées pour renforcer l'effectif. Pour Michael Olise, l'avenir s'inscrit donc au Bayern Munich, où sons contrat court jusqu’en 2029.