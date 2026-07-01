Transfert de Bradley Barcola : Un grand club anglais attend le feu vert du PSG pour passer à l’action !

Alors que l’on sait que Liverpool est intéressé par son profil, Bradley Barcola aurait un autre prétendant en Angleterre. Arsenal envisagerait également de recruter l’international français cet été. Les Gunners le considèreraient comme plan de secours en cas d’échec dans le dossier Morgan Rogers et attendraient de connaitre la position du PSG.
Le PSG souhaitant recruter Yan Diomandé (19 ans, RB Leipzig) et Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco), des départs sont forcément attendus et cela a commencé par celui de Gonçalo Ramos (25 ans) à l’AC Milan officialisé ce mardi. Randal Kolo Muani (27 ans) et Kang-in Lee (25 ans), proches de la Juventus et de l’Atlético de Madrid, devraient bientôt faire de même, mais qu’en est-il de Bradley Barcola ?
Après Liverpool, Arsenal se tient prêt pour Bradley Barcola
Comme indiqué par Le 10 Sport début mai, Liverpool, qui le suit depuis plusieurs mois, est revenu à la charge. Un départ de l’international français (23 sélections) n’est pas à exclure et le PSG est prêt à ouvrir la porte, si son joueur exprime ses envies d’ailleurs. Un dossier dans lequel pourrait débarquer un autre club anglais. D’après les informations de la BBC, Arsenal serait également sur le coup et se tiendrait prêt à passer à la vitesse supérieure, après avoir reçu des signaux positifs laissant penser qu’un transfert est possible.
Une alternative à Morgan Rogers ?
Les Gunners atteindraient de savoir si le club de la capitale est ouvert aux offres pour Bradley Barcola, sous contrat jusqu’en juin 2028. L’ailier âgé de 23 ans ne serait en revanche qu’un plan B. La cible principale d’Arsenal serait Morgan Rogers (23 ans), mais Aston Villa réclamerait 150M€ pour s’en séparer. Ce qui serait un obstacle majeur et les dirigeants londoniens verraient Bradley Barcola comme une alternative sérieuse à l’international anglais (18 sélections). Si le PSG ouvre la porte, il serait donc fort à parier que le finaliste de la dernière Ligue des champions essaiera de s’y engouffrer.