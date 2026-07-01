Transfert de Bradley Barcola : Un grand club anglais attend le feu vert du PSG pour passer à l’action !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’on sait que Liverpool est intéressé par son profil, Bradley Barcola aurait un autre prétendant en Angleterre. Arsenal envisagerait également de recruter l’international français cet été. Les Gunners le considèreraient comme plan de secours en cas d’échec dans le dossier Morgan Rogers et attendraient de connaitre la position du PSG.

Le PSG souhaitant recruter Yan Diomandé (19 ans, RB Leipzig) et Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco), des départs sont forcément attendus et cela a commencé par celui de Gonçalo Ramos (25 ans) à l’AC Milan officialisé ce mardi. Randal Kolo Muani (27 ans) et Kang-in Lee (25 ans), proches de la Juventus et de l’Atlético de Madrid, devraient bientôt faire de même, mais qu’en est-il de Bradley Barcola ?

Après Liverpool, Arsenal se tient prêt pour Bradley Barcola Comme indiqué par Le 10 Sport début mai, Liverpool, qui le suit depuis plusieurs mois, est revenu à la charge. Un départ de l’international français (23 sélections) n’est pas à exclure et le PSG est prêt à ouvrir la porte, si son joueur exprime ses envies d’ailleurs. Un dossier dans lequel pourrait débarquer un autre club anglais. D’après les informations de la BBC, Arsenal serait également sur le coup et se tiendrait prêt à passer à la vitesse supérieure, après avoir reçu des signaux positifs laissant penser qu’un transfert est possible.