Mercato : Le Real Madrid prépare un transfert à 60M€ pour régaler Mourinho !

S’il a déjà bien avancé sur son recrutement avec les arrivées officialisées de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, en attendant celle de Denzel Dumfries, le Real Madrid n’en a pas fini pour autant. Renforcer le secteur défensif était la priorité de José Mourinho et, en ce sens, la Casa Blanca prépare un transfert à 60M€.
De retour 13 ans après son passage entre 2010 et 2013, José Mourinho a déjà vu plusieurs joueurs le rejoindre au Real Madrid. La Casa Blanca a commencé son mercato par le transfert surprise de Marc Cucurella (27 ans) en provenance de Chelsea, estimé à 60M€ bonus compris, avant de s’attacher les services de deux joueurs en fin de contrat : Ibrahima Konaté (27 ans), qui a donc quitté Liverpool, ainsi que Bernardo Silva (31 ans), parti de Manchester City.
Le Real Madrid lance l’opération Bastoni
Avec Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, José Mourinho peut donc déjà compter sur deux nouveaux défenseurs, secteur de jeu qu’il souhaite renforcer en priorité et le Real Madrid ne compte pas en rester là. En effet, d’après les informations de AS, les Merengue auraient lancé l’opération Alessandro Bastoni (27 ans). Des négociations seraient en cours afin de recruter l’international italien (43 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Inter Milan. Selon le quotidien espagnol, qui précise que le joueur correspond parfaitement au profil recherché par José Mourinho, l’opération pourrait avoisiner les 60M€.
Dumfries lui aussi attendu au Real Madrid
Si le transfert d’Alessandro Bastoni venait à se concrétiser, alors le Real Madrid aura reconstruit l’ensemble de sa défense. Car, en plus de Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, les dirigeants madrilènes ont également d’ores et déjà bouclé l’arrivée de Denzel Dumfries (30 ans). À deux ans de la fin de son contrat à l’Inter Milan, l’international néerlandais (76 sélections), tout juste éliminé de la Coupe du monde 2026, avait une clause libératoire de 20M€. Un transfert qui n’a pas encore fait l’objet d’une communication officielle de la part du Real Madrid, ce qui devrait arriver prochainement.