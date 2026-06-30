Mercato : Le Real Madrid prépare un transfert à 60M€ pour régaler Mourinho !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a déjà bien avancé sur son recrutement avec les arrivées officialisées de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, en attendant celle de Denzel Dumfries, le Real Madrid n’en a pas fini pour autant. Renforcer le secteur défensif était la priorité de José Mourinho et, en ce sens, la Casa Blanca prépare un transfert à 60M€.

De retour 13 ans après son passage entre 2010 et 2013, José Mourinho a déjà vu plusieurs joueurs le rejoindre au Real Madrid. La Casa Blanca a commencé son mercato par le transfert surprise de Marc Cucurella (27 ans) en provenance de Chelsea, estimé à 60M€ bonus compris, avant de s’attacher les services de deux joueurs en fin de contrat : Ibrahima Konaté (27 ans), qui a donc quitté Liverpool, ainsi que Bernardo Silva (31 ans), parti de Manchester City.

Le Real Madrid lance l’opération Bastoni Avec Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, José Mourinho peut donc déjà compter sur deux nouveaux défenseurs, secteur de jeu qu’il souhaite renforcer en priorité et le Real Madrid ne compte pas en rester là. En effet, d’après les informations de AS, les Merengue auraient lancé l’opération Alessandro Bastoni (27 ans). Des négociations seraient en cours afin de recruter l’international italien (43 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Inter Milan. Selon le quotidien espagnol, qui précise que le joueur correspond parfaitement au profil recherché par José Mourinho, l’opération pourrait avoisiner les 60M€.