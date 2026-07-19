Transfert de Bradley Barcola : Fabrizio Romano annonce une (très) bonne nouvelle pour le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG va devoir se charger de l’avenir de Bradley Barcola. Si le club parisien le considère intransférable, l’ailier de 23 ans pourrait décider de partir. Mais alors qu’Arsenal pourrait être intéressé par sa venue, le journaliste Fabrizio Romano a annoncé qu’il allait être très compliqué de voir l’international Français quitter le PSG.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Le club de la capitale va devoir s’occuper de l’avenir de Bradley Barcola. Alors que les dirigeants parisiens souhaitent le conserver et lui faire signer un nouveau contrat, l’ailier de 23 ans n’a toujours pas tranché concernant son futur. Une réunion est prévue entre le joueur français et les décideurs parisiens à la fin de la Coupe du Monde afin de prendre une décision finale.

Rien entre Barcola et Arsenal Du côté d’Arsenal, on pourrait rapidement se pencher sur le cas de Bradley Barcola selon certaines sources. Car si les « Gunners » souhaitaient initialement recruter Morgan Rogers, l’attaquant d’Aston Villa semble davantage se diriger vers une signature en faveur de Chelsea. Cependant, le journaliste Fabrizio Romano a révélé ce samedi soir que le club londonien n’avait encore aucun lien avec le joueur du PSG, et que le montant demandé par le club parisien était bien trop élevé pour le moment, ce qui dissuade les autres clubs potentiellement intéressés.