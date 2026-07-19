Transfert au PSG : Le scénario catastrophe que le FC Barcelone ne veut plus revivre !

Pierrick Levallet

Le projet sportif du PSG a changé après les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique. Le club de la capitale s’est tourné vers la jeunesse et n’a pas hésité à saisir des opportunités comme celle avec Dro Fernandez. Ce scénario a été vécu comme une catastrophe du côté du FC Barcelone. Et les Blaugrana entendraient ne plus jamais le revivre.

Après les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le projet sportif du PSG a pris un virage radicalement différent. Le club de la capitale a arrêté d’empiler les stars pour miser davantage sur la jeunesse. Les dirigeants parisiens n’ont pas hésité non plus à saisir certaines opportunités sur le mercato, comme celle avec Dro Fernandez. Le milieu de terrain de 18 ans a débarqué l’hiver dernier alors qu’il était présenté comme un grand phénomène au FC Barcelone. Et ce scénario, la formation catalane ne compterait plus le revivre.

Le FC Barcelone veut éviter un départ à la Dro Fernandez Comme le rapporte Mundo Deportivo, le départ de Dro Fernandez au PSG a été douloureux à plusieurs étages au FC Barcelone. Les Blaugrana auraient donc revus leur politique sur les contrats de leurs jeunes joueurs. Et le club culé essayerait de mettre cela en application en prolongeant Pedro Rodriguez, Pedro Villar et Iker Rodriguez, tous âgés de 18 ans. L’objectif est clair : retenir les jeunes talents prometteurs et éviter de les voir partir de la même façon que Dro Fernandez a rejoint le PSG.