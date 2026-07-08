Transfert à 40M€ : Le PSG perd patience et annule ce pacte !

Amadou Diawara

Conscient que Randal Kolo Muani veut retrouver la Juventus lors de ce mercato estival, le PSG avait donné la priorité au club italien pour son transfert. Mais alors que les Bianconeri n'ont pas les moyens de leurs ambitions, le club de la capitale a décidé d'ouvrir les discussions avec d'autres clubs.

Très performant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a alerté la direction du PSG. Tombées sous le charme de l'attaquant de 27 ans, les hautes sphères parisiennes ont déboursé la somme folle de 95M€ environ pour s'attacher ses services, et ce, lors de l'été 2023. Toutefois, Randal Kolo Muani ne s'est jamais imposé sous les couleurs rouge et bleu.

La Juventus n'a plus la priorité pour Randal Kolo Muani A la peine au PSG, Randal Kolo Muani est devenu indésirable au cours l'exercice 2024-2025. Alors qu'il ne faisait plus partie des plans de Luis Enrique, l'international français avait fini la saison à la Juventus. Et si les Bianconeri ont songé à le conserver, Randal Kolo Muani a finalement rejoint Tottenham, ayant défendu les couleurs des Spurs en 2025-2026.