Transfert à 40M€ : Le PSG perd patience et annule ce pacte !

Conscient que Randal Kolo Muani veut retrouver la Juventus lors de ce mercato estival, le PSG avait donné la priorité au club italien pour son transfert. Mais alors que les Bianconeri n'ont pas les moyens de leurs ambitions, le club de la capitale a décidé d'ouvrir les discussions avec d'autres clubs.
Très performant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a alerté la direction du PSG. Tombées sous le charme de l'attaquant de 27 ans, les hautes sphères parisiennes ont déboursé la somme folle de 95M€ environ pour s'attacher ses services, et ce, lors de l'été 2023. Toutefois, Randal Kolo Muani ne s'est jamais imposé sous les couleurs rouge et bleu.
La Juventus n'a plus la priorité pour Randal Kolo Muani
A la peine au PSG, Randal Kolo Muani est devenu indésirable au cours l'exercice 2024-2025. Alors qu'il ne faisait plus partie des plans de Luis Enrique, l'international français avait fini la saison à la Juventus. Et si les Bianconeri ont songé à le conserver, Randal Kolo Muani a finalement rejoint Tottenham, ayant défendu les couleurs des Spurs en 2025-2026.
Randal Kolo Muani a la cote en Angleterre et en Allemagne
Alors que le PSG ne veut toujours pas de lui, Randal Kolo Muani était parti pour retourner à la Juventus cet été. Toutefois, un rebondissement de dernière minute a tout relancé. Selon les informations de Foot Mercato, un accord total était sur le point d'être trouvé entre l'ensemble des parties à la fin du mois de juin, et ce, pour finaliser un prêt avec une obligation d'achat de près de 40M€. Toutefois, les contraintes financières XXL de la Vieille Dame ont bloqué le dossier ces derniers jours. Face à ce nouveau contre-temps et au manque de garanties de la partde la Juve, le PSG aurait pris une décision radicale. Sachant que Randal Kolo Muani veut à tout prix revenir à Turin, le club de la capitale avait donné la priorité aux Italiens. Désormais, le PSG aurait ouvert les discussions aux autres écuries. Ce qui aurait fait réagir plusieurs écuries de Premier League et de Bundesliga, notamment Aston Villa, Crystal Palace et le Borussia Dortmund. La Juventus doit donc trouver les fonds rapidement si elle veut pas voir Randal Kolo Muani lui passer sous le nez une nouvelle fois.