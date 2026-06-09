Transfert à 25M€ : Un joueur du PSG a déjà choisi son prochain club ?

Pierrick Levallet

Le mercato risque d’être animé du côté du PSG cet été. Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le club de la capitale devrait se séparer de certains joueurs. Kang-In Lee en ferait partie, l’international sud-coréen étant en quête d’un temps de jeu plus conséquent. Et le joueur de 25 ans semble avoir déjà choisi sa prochaine destination.

Après avoir réalisé le back-to-back en Ligue des champions, le PSG peut désormais se consacrer pleinement sur son mercato. Les Rouge-et-Bleu entendent régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire. Kang-In Lee ferait notamment partie de cette liste. En quête d’un temps de jeu plus conséquent, l’international sud-coréen estime qu’il est temps pour lui de changer d’air après avoir passé trois saisons au sein du club de la capitale. Et le joueur de 25 ans aurait déjà choisi sa prochaine destination.

Kang-In Lee favorable à un transfert à l'Atlético de Madrid ? D’après les informations de Mundo Deportivo, Kang-In Lee serait conscient que l’Atlético de Madrid ne l’a pas oublié. Les Colchoneros ne convoitaient déjà en 2023 avant qu’il ne signe au PSG et étaient revenus à la charge cet hiver avant de se heurter au refus des dirigeants parisiens. Les choses auraient toutefois changé depuis. Les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient plus contre son départ, et Kang-In Lee lui-même serait ravi de rejoindre le projet de l’Atlético de Madrid. Il faudra toutefois débourser 25M€ pour convaincre les doubles champions d’Europe.