Transfert à 25M€ : Le successeur d’Antoine Griezmann déniché au PSG ?

Pierrick Levallet

Vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG devrait vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale souhaite se renforcer mais va également voir certains joueurs quitter le navire. C’est notamment le cas de Kang-In Lee. L’international sud-coréen serait dans le viseur de l’Atlético de Madrid, qui le considérerait comme le successeur d’Antoine Griezmann.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG devrait vivre un mercato mouvementé cet été. Si les dirigeants parisiens entendraient régénérer l’effectif de Luis Enrique et auraient donc activé plusieurs pistes dans cette optique, certains joueurs pourraient également faire leurs valises. Cela pourrait notamment être le cas de Kang-In Lee. L’international sud-coréen estimerait qu’il est temps pour lui de se lancer un nouveau défi ailleurs. Il pourrait notamment devenir le successeur d’un certain Antoine Griezmann.

Kang-In Lee pour remplacer Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid ? D’après les informations d’AS, l’Atlético de Madrid souhaiterait recruter Kang-In Lee cet été. S’il semble évident qu’aucun joueur ne pourra jamais remplacer Antoine Griezmann dans l’histoire des Colchoneros, le club madrilène serait séduit par le profil du joueur de 25 ans. Ce dernier pourrait donc rejoindre les Rojiblancos afin de prendre la place de l’ancien de l’équipe de France, qui a signé à Orlando City en MLS.