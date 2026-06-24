Rester ou gagner deux fois plus en Angleterre : Le dilemme d'un joueur du PSG

Le mercato ne fait que commencer. Cependant, le feuilleton Bradley Barcola fait déjà couler beaucoup d'encre dans la presse. A deux ans de la fin de son contrat au PSG, l'attaquant latéral parisien et de l'équipe de France pourrait ne pas apsser l'été dans la capitale une fois rentré de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Explications.
Cela commence à ressembler à un marronier. Pour le deuxième été consécutif, le feuilleton Bradley Barcola anime le mercato estival. L'ailier de 23 ans actuellement engagé avec l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) fait des envieux sur le marché des transferts. Et tout particulièrement chez les deux derniers champions d'Angleterre : Arsenal et Liverpool comme le10sport.com vous l'a révélé au mois de mai et en décembre dernier.
«Le coach espagnol ne s’oppose à pas à la volonté d’un joueur qui veut changer d’air»
Les présences des Gunners et des Reds risquent d'alimenter les rumeurs de transfert du numéro 12 de l'équipe de France. C'est le ressenti de Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien. « Nous n’avons pas d’informations qui vont en ce sens. Barcola est un joueur exceptionnel, il est logiquement courtisé par de nombreux clubs qui espèrent profiter de sa situation à Paris, où il n’a jamais pu s’imposer comme titulaire indiscutable. Ses stats au PSG ne sont pas à la hauteur de son talent. L’Angleterre lui tend les bras : Arsenal, Liverpool sont les plus chauds. Deux questions restent en suspens : 1. le PSG veut-il le vendre ? 2. Veut-il vraiment partir ? On peut répondre à la première question par la négative. Luis Enrique veut le garder. Mais selon un principe érigé depuis son arrivée, le coach espagnol ne s’oppose à pas à la volonté d’un joueur qui veut changer d’air ».
«En signant en Angleterre, l’attaquant pourrait doubler son salaire»
Au cours d'une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien, Laurent Perrin a expliqué mardi que l'aspect financier de cette opération, tant pour le joueur que pour le Paris Saint-Germain puisque son contrat arrivera à expiration le 30 juin 2028. « D’où la deuxième question, veut-il partir ? Non selon les échos que nous avons, car il estime, à raison, que c’est à Paris qu’il a le plus de chances de gagner de grands trophées. Reste la question financière, souvent cruciale. Barcola touche actuellement 500 000 euros brut par mois. Les discussions autour d’une prolongation et d’une augmentation n’ont toujours pas abouti. En signant en Angleterre, l’attaquant de 23 ans pourrait doubler son salaire. Il est sous contrat jusqu'en 2028, si le PSG veut réaliser une grosse plus-value, il faut le vendre cet été… C'est un dilemme pour le club, et pour le joueur ». C'est peut-être l'été ou jamais pour se séparer dans les meilleures conditions possible économiquement parlant.