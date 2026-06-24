Rester ou gagner deux fois plus en Angleterre : Le dilemme d'un joueur du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato ne fait que commencer. Cependant, le feuilleton Bradley Barcola fait déjà couler beaucoup d'encre dans la presse. A deux ans de la fin de son contrat au PSG, l'attaquant latéral parisien et de l'équipe de France pourrait ne pas apsser l'été dans la capitale une fois rentré de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Explications.

Cela commence à ressembler à un marronier. Pour le deuxième été consécutif, le feuilleton Bradley Barcola anime le mercato estival. L'ailier de 23 ans actuellement engagé avec l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) fait des envieux sur le marché des transferts. Et tout particulièrement chez les deux derniers champions d'Angleterre : Arsenal et Liverpool comme le10sport.com vous l'a révélé au mois de mai et en décembre dernier.

«Le coach espagnol ne s’oppose à pas à la volonté d’un joueur qui veut changer d’air» Les présences des Gunners et des Reds risquent d'alimenter les rumeurs de transfert du numéro 12 de l'équipe de France. C'est le ressenti de Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien. « Nous n’avons pas d’informations qui vont en ce sens. Barcola est un joueur exceptionnel, il est logiquement courtisé par de nombreux clubs qui espèrent profiter de sa situation à Paris, où il n’a jamais pu s’imposer comme titulaire indiscutable. Ses stats au PSG ne sont pas à la hauteur de son talent. L’Angleterre lui tend les bras : Arsenal, Liverpool sont les plus chauds. Deux questions restent en suspens : 1. le PSG veut-il le vendre ? 2. Veut-il vraiment partir ? On peut répondre à la première question par la négative. Luis Enrique veut le garder. Mais selon un principe érigé depuis son arrivée, le coach espagnol ne s’oppose à pas à la volonté d’un joueur qui veut changer d’air ».