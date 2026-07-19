Real Madrid, PSG… Le club de Michael Olise pour la saison prochaine est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur de certaines performances époustouflantes avec l'équipe de France durant cette Coupe du Monde 2026, Michael Olise est l'une des grandes attractions de ce mercato estival. Le PSG mais surtout le Real Madrid ont été annoncés sur les traces du meneur de jeu tricolore du Bayern Munich, mais à en croire les dernières tendances dans la presse, Olise évoluera toujours en Bavière la saison prochaine.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2029 avec le Bayern Munich, Michael Olise (24 ans) fait l'objet d'un véritable feuilleton en cette période de mercato estival. Il faut dire que le meneur de jeu de l'équipe de France s'est particulièrement montré à son avantage durant la première moitié de cette Coupe du Monde 2026 avec 5 passes décisives au compteur, et cela n'a pas loupé : le PSG et le Real Madrid ont été annoncés avec insistance sur les traces d'Olise ces dernières semaines. Mais à quoi faut-il vraiment s'attendre pour son avenir ?

« Michael Olise n’est pas à vendre » Florian Plettenberg, journaliste de Sky Deutschland, a livré de précieuses informations à ce sujet sur son compte X et affirme qu'en dépit des rumeurs concernant le PSG et surtout le Real Madrid, Michael Olise restera au Bayern Munich la saison prochaine : « Le Bayern reste détendu dans ce dossier. En interne, la position a été rediscutée aujourd’hui et pleinement approuvée par tous les décideurs, y compris Uli Hoeneß : Michael Olise n’est pas à vendre. Le club estime également ne pas être dans une situation où il pourrait être mis sous pression. Le Bayern est bien conscient que le Real Madrid pourrait un jour devenir une option pour Olise. Ce n’est un secret pour personne. À ce stade, cependant, le Bayern planifie à 100 % le futur avec Olise. Le contrat jusqu’en 2029 ne comporte aucune clause de sortie. Toutes les portes restent fermées à ce stade. Bayern souhaite prolonger son contrat et est prêt à faire d’Olise l’un des trois joueurs les mieux payés du club », confie le journaliste allemand.