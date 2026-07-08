PSG - Transfert d’Ayyoub Bouaddi : Arsenal active un plan B à 70M€ !

Pierrick Levallet

À la recherche de renforts pour régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG aurait des vues sur Ayyoub Bouaddi. Le joueur de 18 ans était également dans le viseur d’Arsenal. Mais les Gunners semblent avoir activer un plan B en Premier League pour mettre la main sur un milieu de terrain cet été.

Le PSG devrait vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale s’est déjà activé pour régénérer l’effectif de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens auraient coché plusieurs noms sur leur liste, dont celui d’Ayyoub Bouaddi. Le crack du LOSC fait sensation avec le Maroc dans cette Coupe du monde 2026. Les Rouge-et-Bleu apprécieraient le profil du milieu de terrain de 18 ans, à l’instar d’Arsenal. Mais les Gunners auraient un autre nom en tête pour renforcer leur entrejeu.

Arsenal a une autre option que Bouaddi sur le mercato D’après les informations de Caught Offside, le club londonien souhaiterait recruter un milieu de terrain dès cet été. Problème, le LOSC entend conserver Ayyoub Bouaddi une saison supplémentaire et le laisser filer en 2027. Cette condition pourrait pousser Arsenal à se jeter sur Bruno Guimaraes. Newcastle estimerait son international brésilien aux alentours de 70M€. Son profil plairait en tout cas aux Gunners, qui le verraient comme une bonne alternative si jamais un transfert n’est pas possible pour Ayyoub Bouaddi.