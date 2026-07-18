PSG - Transfert à 50M€ : Un chouchou de Luis Enrique va donner son feu vert ?

Pierrick Levallet

Le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes, dont celle menant à un certain Ferran Torres. Luis Enrique tiendrait le joueur du FC Barcelone en haute estime, et ce dernier pourrait donner son feu vert pour son transfert.

Après le départ de Gonçalo Ramos, qui s’est engagé à l’AC Milan, le PSG s’est mis à la recherche d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif. Le nom d’Eli Junior Kroupi a souvent été évoqué, mais les Rouge-et-Bleu seraient également intéressés par les services de Ferran Torres. Il faut dire que Luis Enrique tiendrait le joueur du FC Barcelone en haute estime.

Luis Enrique veut retrouver Ferran Torres au PSG Comme le rapporte SPORT, la volonté du PSG de recruter l’attaquant de 26 ans correspondrait à un désir du coach espagnol de retrouver l’un de ses anciens protégés. Luis Enrique aurait une idée très claire du rôle qu’il souhaite offrir à Ferran Torres. Chez les Rouge-et-Bleu, on envisagerait de faire de lui la première option offensive dans la rotation. L’entraîneur du PSG a toujours considéré l’international espagnol comme l’un de ses chouchous. Ce dernier aurait d’ailleurs atteint un niveau de maturité qui convaincrait totalement Luis Enrique. Rien ne serait toutefois définitif du côté de Ferran Torres, qui doit encore donner son feu vert et accepter la proposition parisienne. Le joueur n’ignore toutefois pas l’intérêt des doubles champions d’Europe en titre, même si le FC Barcelone a fixé son prix de départ à 50M€.