PSG - Transfert à 150M€ : Le successeur de Barcola déjà trouvé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine Coupe du Monde avec l'équipe de France où il se montre à son avantage, Bradley Barcola pourrait être amené à quitter le PSG avant la fin du mercato estival. La Premier League en pince pour l'attaquant tricolore, et de son côté, le PSG semble avoir trouvé le profil idéal pour remplacer Barcola qui devrait rapporter gros en cas de vente cet été.

« Je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qu’il va se passer après, je ne sais pas », confiait dernièrement Bradley Barcola (23 ans) sur son avenir très incertain, alors que les spéculations vont bon train concernant le futur de l'attaquant de l'équipe de France et du PSG. Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool fait le forcing en coulisses pour recruter Barcola, qui a encore deux années de contrat au Parc des Princes. Et en cas de départ, le profil de Yan Diomandé (19 ans, RB Leipzig) semble être la priorité absolue du PSG pour le remplacer.

« Il y aura des discussions après le Mondial » Dans un chat organisé avec les internautes du Parisien dimanche, Laurent Perrin a fait le point sur l'évolution du feuilleton Bradley Barcola au PSG : « Barcola n'est pas parti, il y aura des discussions après le Mondial entre le joueur et le PSG, puis entre le PSG et les clubs intéressés (on parle de Liverpool, Arsenal). Barcola a déclaré la semaine dernière qu’il ne savait pas quel chemin prendrait la suite de sa carrière et je pense qu’il dit vrai. Rien n'est acté, c'est une certitude. Mais le simple fait qu’il ne ferme pas la porte à un transfert est déjà une indication. Même s’il a gagné d’innombrables titres avec Paris, il voit bien qu’il est barré par Kvaratskhelia. Il a été remplaçant lors des deux finales de Ligue des champions. Plus généralement, sur tous les matchs décisifs de Ligue des champions, Luis Enrique lui préfère Doué côté droit. Il peut avoir envie d’être numéro un dans un autre grand club, comme le sera Gonçalo Ramos au Milan AC », indique le journaliste du Parisien.