PSG - Liverpool : Le destin de Bradley Barcola et de Yan Diomandé est lié ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le nom de Yan Diomandé revient avec insistance du côté de Paris. L’attaquant aurait même donné son accord pour rejoindre le PSG et il faudrait maintenant négocier avec le RB Leipzig. Une nouvelle qui ne fait pas les affaires de Liverpool, qui s’intéressait également à l’international ivoirien et qui va donc maintenant concentrer ses efforts sur Bradley Barcola.

Après une excellente saison avec le RB Leipzig (15 buts et 11 passes décisives), Yan Diomandé est forcément un homme convoité. L’international ivoirien a de grandes chances de quitter la formation allemande et il pourrait bien atterrir en Ligue 1. En effet, le PSG aurait coché son nom sur sa liste et il aurait même déjà obtenu son accord, mais il va maintenant falloir négocier avec l’écurie de Bundesliga qui souhaiterait obtenir plus de 100M€ pour son crack.

Barcola est une priorité pour Liverpool Forcément, ce rapprochement entre le PSG et Yan Diomandé ne fait pas les affaires de Liverpool qui souhaitait également miser sur l’international ivoirien pour remplacer Mohamed Salah. Les Reds sont donc obligés de changer leurs plans et, selon les informations de Caught Offside, c’est maintenant Bradley Barcola qui serait la priorité de la formation de Premier League. Une information qui confirme donc l’exclusivité du 10sport.com en date du 10 mai dernier, dans laquelle nous vous informions déjà de l’intérêt de Liverpool pour l’international français.