PSG - Départ de Barcola : Son prochain club annoncé par un journaliste ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été alors qu’il doit se contenter d’un statut de doublure de luxe au PSG, Bradley Barcola figure sur les tablettes de Liverpool. Et le journaliste anglais Ben Jacobs confirme le vif intérêts des Reds qui semblent bel et bien déterminés à recruter l’attaquant français du PSG cet été.

Comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité en mai dernier, Liverpool fait le forcing en coulisses pour recruter Bradley Barcola en provenance du PSG, et ce depuis plusieurs mois. Il faut dire que l’attaquant de l’équipe de France fait office de remplaçant de luxe dans la hiérarchie offensive mise en place par Luis Enrique, qui préfère opter pour le trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé dans les grands matchs de Ligue des Champions du PSG. Autant d’éléments qui poussent donc Barcola au départ… et peut-être bien en direction de Liverpool.

Ben Jacobs confirme pour Barcola et Liverpool Via un post sur son compte X, le journaliste Ben Jacobs confirme la probabilité d’un départ du PSG dans les prochaines semaines pour Bradley Barcola : « Si le PSG obtient Diomande, Bradley Barcola, une cible de Liverpool, pourrait être vendu. Un nom également sur la liste des options d'Arsenal. Le PSG a jusqu'à présent fermé la porte à un départ et a entamé des discussions intermittentes pour une prolongation de contrat, mais sa position pourrait changer », indique le journaliste anglais, qui confirme donc l’option Liverpool pour Barcola.