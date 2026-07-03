PSG - Bradley Barcola : Le transfert à 150M€ qui peut tout relancer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par Liverpool et Arsenal, Bradley Barcola fait l’objet d’un véritable feuilleton au PSG en cette période de mercato. Selon les dernières révélations de Fabrizio Romano, les Gunners avancent également sur une autre piste prestigieuse. Un plan B à 150M€ qui pourrait d'ailleurs avoir une influence directe sur l'issue du dossier Barcola au PSG.

Bradley Barcola sera-t-il toujours un joueur du PSG à la fin du mercato ? La question reste entière. Le club de la capitale n'a pas encore adopté une position très ferme au sujet de l’avenir de l’attaquant de l’équipe de France, qui dispute actuellement la Coupe du Monde, et Fabrizio Romano assure que rien n'est encore définitivement acté. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste spécialisé sur mercato annonce que les discussions pour une prolongation de contrat de Barcola au PSG sont au point mort depuis un an : « Ce que je sais sur Bradley Barcola, c’est que dire qu’il ne quittera pas le PSG et qu’il ne sera pas vendu cet été n’est pas ce qu’on me dit. Premier point : les discussions pour une prolongation au PSG sont totalement en stand-by depuis l’été dernier. Et à ce moment-là, Liverpool était déjà présent pour Barcola. Et si le PSG veut vraiment aller sur Diomandé et Akliouche, le départ de Barcola pourrait être une possibilité. Je ne vous dis pas qu’il va quitter le PSG à 100 %, mais cela va demander une grosse somme d’argent et il y a plusieurs autres facteurs. Mais je ne peux pas garantir non plus qu’il restera à 100 % », a confié Romano.

Arsenal a un plan B après Barcola Si Liverpool demeure l'un des principaux prétendants de Bradley Barcola, comme le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois de mai, Arsenal serait également venu se positionner sur le dossier ces dernières semaines. Les Gunners apprécient énormément le profil de l’attaquant du PSG, mais disposent également d’un plan B : Morgan Rogers. Fabrizio Romano précise d’ailleurs que le milieu offensif d'Aston Villa pourrait avoir un impact sur l’issue du feuilleton Bradley Barcola.