PSG - Barcola sur le départ : Le transfert confirmé par un journaliste ?

L'avenir de Bradley Barcola au PSG fait couler beaucoup d'encre et semble de plus en plus incertain, d'autant que Liverpool courtise ardemment l'attaquant de l'équipe de France. Et Laurent Perrin, le journaliste du Parisien, semble confirmer la tendance d'un départ du PSG cet été pour Barcola si l'on en croit son discours.
Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité en mai dernier, Liverpool fait le forcing en coulisses afin de recruter Bradley Barcola (23 ans) en provenance du PSG, d'autant que les Reds ont des vues sur l'attaquant français depuis un an. Actuellement sous contrat jusqu'en 2028 au Parc des Princes, Barcola serait lassé d'être utilisé en doublure de luxe par Luis Enrique, et son avenir pourrait donc s'écrire loin du PSG où il verrait son statut évoluer.
« Il ne ferme pas la porte à un transfert, c'est déjà une indication »
Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a d'ailleurs confirmé qu'un départ du PSG était tout à fait envisageable cet été pour Barcola : « Barcola a déclaré la semaine dernière qu’il ne savait pas quel chemin prendrait la suite de sa carrière et je pense qu’il dit vrai. Rien n'est acté, c'est une certitude. Mais le simple fait qu’il ne ferme pas la porte à un transfert est déjà une indication. Même s’il a gagné d’innombrables titres avec Paris, il voit bien qu’il est barré par Kvaratskhelia. Il a été remplaçant lors des deux finales de Ligue des champions. Plus généralement, sur tous les matchs décisifs de Ligue des champions, Luis Enrique lui préfère Doué côté droit. Il peut avoir envie d’être numéro un dans un autre grand club, comme le sera Gonçalo Ramos au Milan AC », indique le journaliste du Parisien.
« Il n'y a pas de prolongation de contrat, c'est la tendance »
« En ce qui concerne l’intérêt du PSG, il y a deux points à prendre en compte. D’abord, Luis Enrique et Luis Campos essaient de ne pas garder des joueurs contre leur volonté. Ils veulent des joueurs impliqués à 100% dans le projet, sans état d'âme. Barcola a un excellent état d'esprit, mais on peut comprendre qu'il s'interroge. Ensuite, le joueur étant sous contrat jusqu’en juin 2028, c’est la dernière fenêtre pour réussir une très grosse vente s’il n’y a pas de prolongation de contrat, ce qui semble être la tendance. Si vous vendez Barcola 150 millions, c’est une perte sportive mais financièrement, elle vous permet de la compenser en achetant un nouveau joueur de grande valeur. Comme Diomandé par exemple. Bref, c’est une équation à plusieurs inconnues mais ce dossier nous montre à quel point il est difficile de faire des choix de carrière. Car Barcola est face à un dilemme : il est heureux à Paris, il gagne des titres, il aime le groupe et le coach, il pourrait voir son salaire augmenter s’il prolonge. Mais s’il part, il pourrait être LA star de son nouveau club, quasiment partout. Car c’est un joueur hors du commun », poursuit Laurent Perrin sur les coulisses de ce feuilleton Bradley Barcola au PSG.