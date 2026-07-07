PSG - Barcola sur le départ : Le transfert confirmé par un journaliste ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir de Bradley Barcola au PSG fait couler beaucoup d'encre et semble de plus en plus incertain, d'autant que Liverpool courtise ardemment l'attaquant de l'équipe de France. Et Laurent Perrin, le journaliste du Parisien, semble confirmer la tendance d'un départ du PSG cet été pour Barcola si l'on en croit son discours.

Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité en mai dernier, Liverpool fait le forcing en coulisses afin de recruter Bradley Barcola (23 ans) en provenance du PSG, d'autant que les Reds ont des vues sur l'attaquant français depuis un an. Actuellement sous contrat jusqu'en 2028 au Parc des Princes, Barcola serait lassé d'être utilisé en doublure de luxe par Luis Enrique, et son avenir pourrait donc s'écrire loin du PSG où il verrait son statut évoluer.

« Il ne ferme pas la porte à un transfert, c'est déjà une indication » Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a d'ailleurs confirmé qu'un départ du PSG était tout à fait envisageable cet été pour Barcola : « Barcola a déclaré la semaine dernière qu’il ne savait pas quel chemin prendrait la suite de sa carrière et je pense qu’il dit vrai. Rien n'est acté, c'est une certitude. Mais le simple fait qu’il ne ferme pas la porte à un transfert est déjà une indication. Même s’il a gagné d’innombrables titres avec Paris, il voit bien qu’il est barré par Kvaratskhelia. Il a été remplaçant lors des deux finales de Ligue des champions. Plus généralement, sur tous les matchs décisifs de Ligue des champions, Luis Enrique lui préfère Doué côté droit. Il peut avoir envie d’être numéro un dans un autre grand club, comme le sera Gonçalo Ramos au Milan AC », indique le journaliste du Parisien.