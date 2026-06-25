OM : Un joueur rêve du PSG... et va débloquer le transfert de Mason Greenwood ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire contre l'Irak, Manu Koné a livré une belle prestation avec l'équipe de France. De quoi attirer l'œil de nombreux clubs européens alors qu'il rêverait d'un transfert au PSG. Quoi qu'il en soit, son départ de l'AS Roma pourrait débloquer la situation de Mason Greenwood à l'OM.

Cet été, l'OM va chercher à vendre afin de renflouer ses caisses et espère donc se séparer de Mason Greenwood, sa plus grosse valeur marchande. Dans cette optique, l'AS Roma est la piste la plus chaude pour accueillir l'ailier anglais, mais pour cela, il faudra vendre. Ainsi, la Louve pourrait sacrifier Manu Koné, qui rêve de signer au PSG selon la presse italienne, comme l'explique le journaliste de Rete Sport Gianluca Piacentini.

Manu Koné, la clé du feuilleton Greenwood ? « Dès que la vente d’un joueur clé sera actée, qu’il s’agisse de Koné ou de Soulé, une somme supplémentaire relativement modeste suffirait à couvrir ce qui reste du montant du transfert de Greenwood. Ensuite, les économies réalisées par la Roma sur les salaires de Dybala, Çelik et Pellegrini couvriraient la rémunération de Greenwood. Soulé ? La Roma pourrait le vendre même après le 30 juin, mais je ne pense pas qu’il partira. En revanche, je pense que Koné s’en ira. Greenwood ? Je parie qu’à la fin, il viendra... », explique-t-il sur Tele Radio Stereo.