OM - «Il est fou lui» : La sortie qui a choqué Mathieu Valbuena après sa signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2006 en provenance de Libourne, Mathieu Valbuena avait été averti par Pape Diouf, alors président de l’OM, qu’une saison à Marseille équivalait à dix ans passés ailleurs. Une phrase que l’ancien international français n’a pas compris sur le moment, mais dont il a fini par saisir le sens.

Promu en Ligue 2 avec Libourne à l’issue de l’exercice 2005-2006, Mathieu Valbuena débarquait à l’OM l’été suivant dans le cadre d’un transfert estimé à 800 000€. À l’époque, Pape Diouf en était le président et l’avait alors prévenu : « Quand tu fais un an à Marseille, c’est comme si ça en faisait dix ailleurs. » Ce qui l’a surpris, mais celui qui a passé huit ans à Marseille a fini par comprendre le sens de cette phrase.

« Aujourd’hui, je peux dire que j’ai pris 80 ans à Marseille » « Sur le coup, je me suis dit : “Mais il est fou, lui !” Et en fait, il avait raison. Aujourd’hui, je peux dire que j’ai pris 80 ans à Marseille », a confié Mathieu Valbuena auprès de FootMarseille.com. « C’est fou parce qu’il y a beaucoup d’exigences, il y a beaucoup de pression, beaucoup d’attente. Et puis il ne suffit pas d’être bon que sur le terrain. Il faut aussi contrôler tout l’extérieur. Donc c’est tout cela qui fait aussi le charme de l’OM. »