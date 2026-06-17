OM - Habib Beye : La grande révélation qui confirme son départ cet été ?

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés par la direction de l'OM cette saison, Habib Beye devrait être remplacé par Bruno Genesio. Et un ancien joueur de l'OM annonce d'ailleurs que l'indemnité de départ devrait être moins élevée que prévu pour Beye...
Nommé au poste d'entraîneur de l'OM en février dernier suite au départ soudain de Roberto De Zerbi, Habib Beye avait deux missions claires à son arrivée au Vélodrome : aller loin en Coupe de France et permettre au club phocéen de se qualifier en Ligue des Champions en terminant sur le podium de la Ligue 1. Aucun de ces deux objectifs n'a été atteint, et l'OM envisage donc de limoger Beye cet été, à un an de la fin de son contrat, d'autant que les négociations avec Bruno Genesio semblent déjà très avancées pour lui succéder.
Le salaire de Beye revu à la baisse ?
Et comme l'a révélé Jean-Charles de Bono au micro de Football Club de Marseille, l'OM aurait même trouvé un moyen de ne pas payer une fortune pour le limogeage d'Habib Beye cet été : « On le sait, ça a été déclaré, il avait un salaire de 230 000 euros par mois. Mais il avait aussi une clause dans son contrat qui faisait qu’en cas de non-qualification en Ligue des champions, son salaire baissait énormément », indique l'ancien joueur de l'OM. Une donnée qui devrait faciliter le départ de Beye.
L'OM pourra s'en séparer pour 500 000€
L'OM n'aurait pas à verser une grosse indemnité de départ à Habib Beye avec cette baisse de salaire : « Ça serait une indemnité autour des 500 000 euros. C’est pour ça que je dis que le salaire n’est plus du tout le même. Ça serait plus facile à l’OM pour le sortir, et je pense que ça serait aussi plus intéressant pour lui d’aller chercher un salaire plus avantageux ailleurs », insiste De Bono. Voilà qui semble donc très clair sur l'issue de ce feuilleton...