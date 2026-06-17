OM - Habib Beye : La grande révélation qui confirme son départ cet été ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés par la direction de l'OM cette saison, Habib Beye devrait être remplacé par Bruno Genesio. Et un ancien joueur de l'OM annonce d'ailleurs que l'indemnité de départ devrait être moins élevée que prévu pour Beye...

Nommé au poste d'entraîneur de l'OM en février dernier suite au départ soudain de Roberto De Zerbi, Habib Beye avait deux missions claires à son arrivée au Vélodrome : aller loin en Coupe de France et permettre au club phocéen de se qualifier en Ligue des Champions en terminant sur le podium de la Ligue 1. Aucun de ces deux objectifs n'a été atteint, et l'OM envisage donc de limoger Beye cet été, à un an de la fin de son contrat, d'autant que les négociations avec Bruno Genesio semblent déjà très avancées pour lui succéder.

Le salaire de Beye revu à la baisse ? Et comme l'a révélé Jean-Charles de Bono au micro de Football Club de Marseille, l'OM aurait même trouvé un moyen de ne pas payer une fortune pour le limogeage d'Habib Beye cet été : « On le sait, ça a été déclaré, il avait un salaire de 230 000 euros par mois. Mais il avait aussi une clause dans son contrat qui faisait qu’en cas de non-qualification en Ligue des champions, son salaire baissait énormément », indique l'ancien joueur de l'OM. Une donnée qui devrait faciliter le départ de Beye.