«Nous l'accueillerons à bras ouverts» : Lamine Yamal veut plomber une piste du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a clairement exprimé ses envies d’ailleurs, difficile de savoir où évoluera Julian Alvarez la saison prochaine, une situation à laquelle le PSG serait attentif. C’est surtout le FC Barcelone qui semble très intéressé par l’attaquant âgé de 26 ans et Lamine Yamal l’a justement invité à le rejoindre en Catalogne, mais l’Atlético de Madrid risque de ne pas l’entendre de cette oreille.

Son avenir faisait déjà beaucoup parler et Julian Alvarez a remis une pièce dans la machine la semaine dernière. Au sortir de la victoire de l'Argentine face à l’Autriche (2-0), l’attaquant de l’Atlético de Madrid a clairement affiché ses envies de départ, lui qui est arrivé il y a deux ans en provenance de Manchester City : « Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. »

« Nous l'attendons s'il souhaite venir » Si le PSG serait également intéressé, il semblerait que son rêve soit de rejoindre le FC Barcelone, à qui l’Atlético de Madrid a fermement fermé la porte à plusieurs reprises. A l’instar de ses dirigeants, Lamine Yamal aimerait beaucoup voir Julian Alvarez débarquer au Barça. « Pour l'instant, je n'y pense pas trop, mais j'espère que oui, car c'est un grand joueur. S'il vient, nous l'accueillerons à bras ouverts, car il rejoindra le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde et, pour moi, la meilleure ville du monde. Si j'étais à sa place, je le ferais. Nous l'attendons s'il souhaite venir », a confié l’international espagnol dans un entretien accordé à El Partidazo de Cope.