Mercato : Un proche de Désiré Doué quitte le PSG, c'est le jackpot

Faisant partie des phénomènes du PSG, Désiré Doué a un frère, Guela, qui évolue à Strasbourg. Mais ce dernier dispose également d’un cousin, Eddy, qui en janvier dernier, décidait de quitter le club parisien. Évoluant désormais au Portugal, le jeune milieu de terrain de 20 ans impressionne, aussi bien en championnat qu’avec l’équipe de France U20.
Depuis plusieurs années, le PSG est très méticuleux concernant ses jeunes joueurs. Les dirigeants parisiens tentent au maximum d’intégrer les meilleurs espoirs du centre de formation au sein de l’équipe première. Cependant, cela n’empêche pas plusieurs talents de décider de quitter Paris afin de s’épanouir ailleurs. En janvier dernier, le PSG avait notamment perdu Eddy Doué. Cousin de Désiré et de Guela Doué, le milieu de terrain né en 2005 avait rejoint l’Estrela de Amadora au Portugal.
Eddy Doué impressionne encore
Un départ qui avait interrogé les supporters, étant donné que le joueur de 20 ans s’était montré à son avantage avec les Espoirs du PSG lors de la Premier League International Cup. Ses « Highlights » avaient fait le tour des réseaux sociaux, et laissaient entrevoir un futur talent pour l’équipe première dans les années à venir. Dernièrement, Eddy Doué a de nouveau impressionné avec les U20 de l’équipe de France lors du tournoi Maurice Revello face au Portugal, où ce dernier a été élu homme du match.
« Eddy Doué s’est fait un nom à l’Estrela da Amadora et il est devenu la recrue phare du mercato hivernal »
Au Portugal, ses performances sont également saluées. « Eddy Doué s’est fait un nom à l’Estrela da Amadora et il est devenu la recrue phare du mercato hivernal. Il est arrivé à Reboleira avec l’étiquette de cousin de Désiré Doué, star du PSG, mais dans l’océan qui sépare les deux joueurs, il y a quelque chose qui les unit : une (énorme) qualité technique », a ainsi écrit le média portugais A Bola il y a plusieurs semaines concernant les débuts de Doué avec sa nouvelle équipe. Reste désormais à savoir su le PSG s’en mordra les doigts à l’avenir…