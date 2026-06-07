Mercato : Un proche de Désiré Doué quitte le PSG, c'est le jackpot

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des phénomènes du PSG, Désiré Doué a un frère, Guela, qui évolue à Strasbourg. Mais ce dernier dispose également d’un cousin, Eddy, qui en janvier dernier, décidait de quitter le club parisien. Évoluant désormais au Portugal, le jeune milieu de terrain de 20 ans impressionne, aussi bien en championnat qu’avec l’équipe de France U20.

Depuis plusieurs années, le PSG est très méticuleux concernant ses jeunes joueurs. Les dirigeants parisiens tentent au maximum d’intégrer les meilleurs espoirs du centre de formation au sein de l’équipe première. Cependant, cela n’empêche pas plusieurs talents de décider de quitter Paris afin de s’épanouir ailleurs. En janvier dernier, le PSG avait notamment perdu Eddy Doué. Cousin de Désiré et de Guela Doué, le milieu de terrain né en 2005 avait rejoint l’Estrela de Amadora au Portugal.

Eddy Doué impressionne encore Un départ qui avait interrogé les supporters, étant donné que le joueur de 20 ans s’était montré à son avantage avec les Espoirs du PSG lors de la Premier League International Cup. Ses « Highlights » avaient fait le tour des réseaux sociaux, et laissaient entrevoir un futur talent pour l’équipe première dans les années à venir. Dernièrement, Eddy Doué a de nouveau impressionné avec les U20 de l’équipe de France lors du tournoi Maurice Revello face au Portugal, où ce dernier a été élu homme du match.