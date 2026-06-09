Mercato - Un joueur rare au PSG : «Des clubs sont prêts à payer entre 40 et 60M€»

Cet été, on devrait assister à des départs au sein de l’effectif du PSG. Des joueurs de Luis Enrique feront leurs valises. Ibrahim Mbaye en fera-t-il notamment partie ? Des questions se posent aujourd’hui sur l’avenir de l’ailier parisien de 18 ans. Et voilà que s’il venait à partir, le PSG pourrait récupérer une jolie somme grâce à Mbaye.
Au PSG, la concurrence est rude, surtout en attaque. Alors que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont les faveurs de Luis Enrique, pour les autres, il faut se contenter d’un temps de jeu amoindri. De quoi en pousser certains au départ à l’occasion du prochain mercato estival ? Alors que Gonçalo Ramos pourrait bien faire ses valises, des questions se posent pour Bradley Barcola, qui pourrait aller chercher un rôle de titulaire loin du PSG. Et voilà que la situation est la même pour Ibrahim Mbaye.
Un départ du PSG pour Mbaye ?
A 18 ans, Ibrahim Mbaye est aujourd’hui un joueur du PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2028. Mais voilà que son avenir avec le club de la capitale est incertain. En effet, à son retour de la CAN, le Sénégalais a été largement moins utilisé par Luis Enrique. C’est ainsi que plusieurs clubs s’intéresseraient aujourd’hui à Mbaye. Va-t-il alors faire ses valises ? Il faudra aussi voir ce que veut faire le PSG avec son joueur.
« Sur le marché des ailiers de rupture, qui sont rapides, qui sont jeunes comme lui, il n’y en a pas énormément »
A l’occasion de Génération After, Fabrice Hawkins a évoqué justement l’avenir d’Ibrahim Mbaye. C’est ainsi que le journaliste de RMC a expliqué que le jeune joueur du PSG pourrait rapporter une très grosse somme en cas de départ étant donné son profil qui se fait rare sur le marché : « Mbaye est en fin de contrat en 2028. Sur le marché des ailiers de rupture, qui sont rapides, qui sont jeunes comme lui, il n’y en a pas énormément. Aujourd’hui, un Mbaye sur le marché, il y a des clubs qui sont prêts à payer entre 40 et 60M€. Donc la question va se poser pour lui, est-ce qu’il reste ou est-ce qu’il part ».