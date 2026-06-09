Mercato - Un joueur rare au PSG : «Des clubs sont prêts à payer entre 40 et 60M€»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, on devrait assister à des départs au sein de l’effectif du PSG. Des joueurs de Luis Enrique feront leurs valises. Ibrahim Mbaye en fera-t-il notamment partie ? Des questions se posent aujourd’hui sur l’avenir de l’ailier parisien de 18 ans. Et voilà que s’il venait à partir, le PSG pourrait récupérer une jolie somme grâce à Mbaye.

Au PSG, la concurrence est rude, surtout en attaque. Alors que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont les faveurs de Luis Enrique, pour les autres, il faut se contenter d’un temps de jeu amoindri. De quoi en pousser certains au départ à l’occasion du prochain mercato estival ? Alors que Gonçalo Ramos pourrait bien faire ses valises, des questions se posent pour Bradley Barcola, qui pourrait aller chercher un rôle de titulaire loin du PSG. Et voilà que la situation est la même pour Ibrahim Mbaye.

Un départ du PSG pour Mbaye ? A 18 ans, Ibrahim Mbaye est aujourd’hui un joueur du PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2028. Mais voilà que son avenir avec le club de la capitale est incertain. En effet, à son retour de la CAN, le Sénégalais a été largement moins utilisé par Luis Enrique. C’est ainsi que plusieurs clubs s’intéresseraient aujourd’hui à Mbaye. Va-t-il alors faire ses valises ? Il faudra aussi voir ce que veut faire le PSG avec son joueur.