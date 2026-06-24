Mercato - Un attaquant de Luis Enrique incité à partir : «Il doit quitter le PSG…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au PSG, la concurrence est rude, surtout dans le secteur offensif. Face à Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, difficile d’avoir du temps du jeu. Une situation qui pourrait en pousser certains à partir à l’instar de Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. Le buteur portugais n’est clairement pas le premier choix de Luis Enrique au PSG. C’est ainsi que pour lui, le mieux serait de faire ses valises cet été.

Joueur du PSG depuis 2023, Gonçalo Ramos est actuellement à la Coupe du monde avec le Portugal. Mais voilà qu’après la compétition, l’attaquant de 25 ans pourrait bien ne pas retrouver le club de la capitale. En effet, pour Ramos, l’heure de partir aurait sonné. Devant se contenter de miettes avec Luis Enrique, le Parisien est annoncé partant à l’occasion de ce mercato estival, lui qui pourrait donc trouver une meilleure situation ailleurs.

« S’il y a une opportunité il faut y aller » Pour Emilie Ros, il ne fait aucun doute : Gonçalo Ramos doit partir. Alors qu’on annonce l’attaquant du PSG dans le viseur du Milan AC, la chroniqueuse de L’Equipe de Greg a invité le Portugais à s’en aller pour trouver une meilleure situation qu’à Paris : « Ramos doit-il quitter le PSG ? Est-ce qu’il doit choisir le Milan AC ? Oui il doit quitter le PSG par rapport à son temps de jeu. Pas par rapport au joueur qu’il est. Si lui a envie d’avoir plus de temps de jeu, de s’épanouir dans un effectif… Il part en plus avec deux Ligue des Champions, c’est aussi peut-être le bon moment pour ne pas passer la saison de trop sur le banc. S’il y a une opportunité il faut y aller, surtout si elle est au bon prix ».