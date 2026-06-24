Mercato - Un attaquant de Luis Enrique incité à partir : «Il doit quitter le PSG…»

Au PSG, la concurrence est rude, surtout dans le secteur offensif. Face à Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, difficile d’avoir du temps du jeu. Une situation qui pourrait en pousser certains à partir à l’instar de Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. Le buteur portugais n’est clairement pas le premier choix de Luis Enrique au PSG. C’est ainsi que pour lui, le mieux serait de faire ses valises cet été.
Joueur du PSG depuis 2023, Gonçalo Ramos est actuellement à la Coupe du monde avec le Portugal. Mais voilà qu’après la compétition, l’attaquant de 25 ans pourrait bien ne pas retrouver le club de la capitale. En effet, pour Ramos, l’heure de partir aurait sonné. Devant se contenter de miettes avec Luis Enrique, le Parisien est annoncé partant à l’occasion de ce mercato estival, lui qui pourrait donc trouver une meilleure situation ailleurs.
« S’il y a une opportunité il faut y aller »
Pour Emilie Ros, il ne fait aucun doute : Gonçalo Ramos doit partir. Alors qu’on annonce l’attaquant du PSG dans le viseur du Milan AC, la chroniqueuse de L’Equipe de Greg a invité le Portugais à s’en aller pour trouver une meilleure situation qu’à Paris : « Ramos doit-il quitter le PSG ? Est-ce qu’il doit choisir le Milan AC ? Oui il doit quitter le PSG par rapport à son temps de jeu. Pas par rapport au joueur qu’il est. Si lui a envie d’avoir plus de temps de jeu, de s’épanouir dans un effectif… Il part en plus avec deux Ligue des Champions, c’est aussi peut-être le bon moment pour ne pas passer la saison de trop sur le banc. S’il y a une opportunité il faut y aller, surtout si elle est au bon prix ».
Et si Gonçalo Ramos était échangé ?
Gonçalo Ramos et le PSG, ce serait donc bientôt terminé. Reste encore à trouver un accord pour acter cette séparation. Et voilà qu’il ne faudrait pas exclure la possibilité d’un échange. En effet, récemment, Romain Molina expliquait : « Il risque d'avoir beaucoup "d'échanges de joueurs" cet été pour équilibrer les écritures comptables et pallier au manque de liquidités de certains clubs. Exemple : le PSG souhaite vendre Ramos mais a bien conscience que son prix est prohibitif pour l'immense majorité des équipes, donc Luis Campos cherche, au cas où, un joueur intéressant à mettre dans la balance de l'autre côté ».