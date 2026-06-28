Mercato - Samir Nasri a choisi l’entraineur de l’OM pour la saison prochaine : «Il peut faire du bien»

Pour le moment, l’entraîneur de l’OM se nomme Habib Beye. Alors que ce dernier prépare actuellement la reprise de la saison prochaine, voilà qu’il pourrait toutefois ne pas rester en poste. En effet, dans les semaines à venir, on pourrait assister à l’arrivée de Bruno Genesio, priorité de la nouvelle direction de l’OM. Et voilà que pour ce qui est du futur entraîneur olympien, Samir Nasri a sa préférence.
A quoi ressemblera l’OM la saison prochaine ? Alors qu’on sait que Stéphane Richard prendra officiellement ses fonctions de président et que Grégory Lorenzi a été nommé directeur sportif, une interrogation existe toujours concernant l’identité de celui qui sera sur le banc de touche. Aujourd’hui, l’entraîneur est Habib Beye, mais d’ici quelques jours, ça pourrait ne plus être le cas. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2027, le technicien olympien pourrait être remplacé. Bruno Genesio aurait quasiment tout réglé avec la nouvelle direction de l’OM pour débarquer sur le banc de touche.
Nasri vote pour Genesio
Pour le moment, on ne sait donc pas officiellement qui sera l’entraineur de l’OM la saison prochaine. Samir Nasri penche lui d’un côté, celui de Bruno Genesio. En effet, pour Canal+, l’ancien joueur du club phocéen a confié : « J’espère vraiment qu’il pourra être l’entraineur de l’OM parce que compte tenu du projet qui arrive, je pense qu’un entraineur avec son expérience peut faire du bien ».
Il ne sera pas son adjoint à l’OM
Samir Nasri veut donc voir Bruno Genesio à l’OM. En revanche, il ne l’accompagnera pas en tant qu’adjoint. Malgré des rumeurs à ce sujet, le Marseillais a été très clair, assurant : « Est-ce que je débriefe les matchs de la Coupe du monde, par exemple, avec Bruno Genesio ? (Rires) Non pas du tout. (…) Pour votre info, non, je n’ai pas échangé du tout avec Bruno Genesio. La seule fois où on a échangé c’est quand il était à Rennes. Mais sinon il n’y a pas eu de discussion. (…) Un ticket Genesio-Nasri, ce n’est pas à l’ordre du jour ? Non ».