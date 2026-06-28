Mercato - Samir Nasri a choisi l’entraineur de l’OM pour la saison prochaine : «Il peut faire du bien»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, l’entraîneur de l’OM se nomme Habib Beye. Alors que ce dernier prépare actuellement la reprise de la saison prochaine, voilà qu’il pourrait toutefois ne pas rester en poste. En effet, dans les semaines à venir, on pourrait assister à l’arrivée de Bruno Genesio, priorité de la nouvelle direction de l’OM. Et voilà que pour ce qui est du futur entraîneur olympien, Samir Nasri a sa préférence.

A quoi ressemblera l’OM la saison prochaine ? Alors qu’on sait que Stéphane Richard prendra officiellement ses fonctions de président et que Grégory Lorenzi a été nommé directeur sportif, une interrogation existe toujours concernant l’identité de celui qui sera sur le banc de touche. Aujourd’hui, l’entraîneur est Habib Beye, mais d’ici quelques jours, ça pourrait ne plus être le cas. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2027, le technicien olympien pourrait être remplacé. Bruno Genesio aurait quasiment tout réglé avec la nouvelle direction de l’OM pour débarquer sur le banc de touche.

Nasri vote pour Genesio Pour le moment, on ne sait donc pas officiellement qui sera l’entraineur de l’OM la saison prochaine. Samir Nasri penche lui d’un côté, celui de Bruno Genesio. En effet, pour Canal+, l’ancien joueur du club phocéen a confié : « J’espère vraiment qu’il pourra être l’entraineur de l’OM parce que compte tenu du projet qui arrive, je pense qu’un entraineur avec son expérience peut faire du bien ».