Mercato : Recalé par Julian Alvarez, le PSG a choisi son nouvel attaquant !

Alexis Brunet

Cet été, Julian Alvarez fait partie des attaquants les plus courtisés du marché. L’Argentin a d’ailleurs déclaré qu’il souhaitait quitter l’Atlético de Madrid, mais le PSG ne serait pas sa destination rêvée. En effet, le buteur souhaiterait rejoindre le FC Barcelone, mais de son côté le double champion d’Europe aurait plutôt fait de Yan Diomandé sa priorité.

Après deux saisons, Julian Alvarez semble plus que jamais proche d’un départ de l’Atlético de Madrid. L’Argentin a déjà affirmé clairement qu’il souhaitait aller voir ailleurs et cela serait pour rejoindre le FC Barcelone qui voudrait en faire le remplaçant de Robert Lewandowski. Le PSG s’est aussi montré intéressé par le champion du monde 2022, mais n’aurait donc pas la préférence de ce dernier.

Le PSG fait de Diomandé sa priorité Un coup dur pour le PSG, mais pas forcément une énorme déception. En effet, selon les informations du quotidien catalan Sport, Paris est bel et bien intéressé par Julian Alvarez, mais il n’en aurait jamais fait sa priorité. Luis Campos voudrait surtout faire venir Yan Diomandé, qui plaît beaucoup à Luis Enrique. Un transfert de l’international ivoirien devrait coûter cher car dernièrement son club du RB Leipzig aurait refusé une offre de 100M€ de la part de Liverpool. La formation allemande attendrait pas moins de 130M€ pour laisser partir l’ailier droit de 19 ans.