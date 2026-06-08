Mercato - Real Madrid : Une star prête à recaler Barcelone pour José Mourinho ?

Maintenant que Florentino Pérez a été réélu à la présidence du Real Madrid, José Mourinho va y faire son retour afin de remplacer Alvaro Arbeloa, ce qui pourrait relancer le dossier Bernardo Silva, annoncé dans le viseur du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid et libre à la suite de son départ de Manchester City.
Florentino Pérez en avait fait une de ses promesses de campagne : José Mourinho va faire son grand retour au Real Madrid. Réélu avec 65% des votes, le président de la Casa Blanca a confirmé que la première décision de son huitième mandat serait de faire revenir le technicien portugais 13 ans après son départ.
José Mourinho va détourner Bernardo Silva du Barça ?
Et l’arrivée de José Mourinho pourrait être un atout de poids pour le Real Madrid dans le dossier Bernardo Silva (31 ans). L’international portugais (108 sélections) a décidé de quitter Manchester City à la fin de son contrat et si le FC Barcelone, ainsi que l’Atlético Madrid, sont sur sa piste, la présence de son compatriote sur le banc merengue pourrait rebattre les cartes dans ce dossier, d’après la Cadena SER. « Il a désormais un doute sur ce qui pourrait se passer avec le Real Madrid », a assuré Pedro Fullana dans SER Deportivos.
Konaté et Dumfries, les deux premières recrues du Real Madrid
« Avec Mourinho au Real Madrid, la possibilité de recruter Bernardo Silva était une réalité. Et maintenant, c'est sur la table », a ajouté Pacojó Delgado. Reste à savoir si José Mourinho pourrait réellement être un atout pour le Real Madrid dans le dossier Bernardo Silva, mais la réélection de Florentino Pérez devrait en tout cas permettre les arrivées d’Ibrahima Konaté (27 ans) et de Denzel Dumfries (30 ans). Le premier sera libre à la fin du mois de juin au terme de son contrat avec Liverpool, tandis que le second a une clause libératoire de 20M€ pour quitter l’Inter Milan. Deux autres promesses de Florentino Pérez lors de sa campagne pour sa réélection à la présidence du Real Madrid, tandis qu’Antonio Rüdiger (33 ans) va prolonger pour une année supplémentaire, jusqu’en juin 2027.