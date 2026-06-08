Mercato - Real Madrid : Une star prête à recaler Barcelone pour José Mourinho ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Maintenant que Florentino Pérez a été réélu à la présidence du Real Madrid, José Mourinho va y faire son retour afin de remplacer Alvaro Arbeloa, ce qui pourrait relancer le dossier Bernardo Silva, annoncé dans le viseur du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid et libre à la suite de son départ de Manchester City.

Florentino Pérez en avait fait une de ses promesses de campagne : José Mourinho va faire son grand retour au Real Madrid. Réélu avec 65% des votes, le président de la Casa Blanca a confirmé que la première décision de son huitième mandat serait de faire revenir le technicien portugais 13 ans après son départ.

José Mourinho va détourner Bernardo Silva du Barça ? Et l’arrivée de José Mourinho pourrait être un atout de poids pour le Real Madrid dans le dossier Bernardo Silva (31 ans). L’international portugais (108 sélections) a décidé de quitter Manchester City à la fin de son contrat et si le FC Barcelone, ainsi que l’Atlético Madrid, sont sur sa piste, la présence de son compatriote sur le banc merengue pourrait rebattre les cartes dans ce dossier, d’après la Cadena SER. « Il a désormais un doute sur ce qui pourrait se passer avec le Real Madrid », a assuré Pedro Fullana dans SER Deportivos.