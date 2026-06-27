Mercato - Real Madrid : «Je ne voulais pas parler de ça...», la fake news qui agace José Mourinho !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Florentino Pérez a tranché. Avant même d'être réélu président du Real Madrid par les socios merengue le 7 juin dernier, le patron du club madrilène avait pour projet de faire de José Mourinho le nouvel entraîneur de la Casa Blanca. Un revenant donc sur le banc du Real Madrid après son passage de trois saisons entre 2010 et 2013. Avec l'idée de repartir d'une feuille blanche ? C'est la rumeur dénoncée par le principal concerné.

Le 11 juin dernier, date de l'ouverture de la Coupe du monde 2026 sur le sol américain, le Real Madrid publiait un communiqué par le biais duquel il était annoncé que José Mourinho était le nouvel entraîneur de la Casa Blanca... jusqu'en juin 2029. Un contrat de trois pour The Special One treize ans après son départ du club merengue. Cet ancien de la maison qui avait sous ses ordres des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mesut Ozil ou encore Sergio Ramos pourrait être à l'origine d'un sérieux coup de balai dans le vestiaire d'ici la clôture du mercato estival le 1er septembre prochain.

«J’ai lu quelques articles où des gens disaient : "José Mourinho arrive ici et il va se séparer de certains des meilleurs joueurs"...» C'est la tendance évoquée dans la presse par certains médias spécialisés. Eduardo Camavinga, Dani Ceballos et d'autres n'entreraient pas dans les plans de José Mourinho. Le technicien portugais s'est servi de son passage dans Beast Mode On Podcast pour mettre les choses au clair. « On ne devrait pas parler du Real Madrid, mais je vais quand même aborder un petit point… J’ai lu quelques articles où des gens disaient : "José Mourinho arrive ici et il va se séparer de certains des meilleurs joueurs avec lesquels il y aurait eu des problèmes au cours de la saison ". Non ».